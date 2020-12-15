Два самолета столкнулись в небе над Нью-Йорком

Обломки самолета, который упал в Нью-Йорке / Getty Images

16 декабря 1960-го 2 самолета столкнулись в небе над Нью-Йорком, в результате чего погибли 134 человека на бортах и на земле. Авария в воздухе была единственной такой, которая произошла над магеполисом США.

Было снежное утро, когда борт из Чикаго направлялся в аэропорт этого мегаполиса США на посадку. В то же время рейс из Дейтона направлялся в другой аэродром города. Из-за погодных условий и ошибки пилотов самолета оказались на одной траектории полета. На 2-х бортах было 120 и 8 человек. Все пассажиры и члены экипажей погибли.

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Один самолет упал на военный аэродром. Другой, без правого двигателя и части крыла, в центре района Нью-Йорка. Он попал в жилой дом и церковь. В результате взрыва загорелись десятки зданий.

В результате аварии на земле погибли 6-ро человек. В частности, 90-летний смотритель церкви, и 2-ое мужчин, которые продавали рождественские елки. Рождественские подарки, которые везли пассажиры борту, были разбросаны по окрестным улицам. Тушение пожаров продолжалось почти 72 часов.