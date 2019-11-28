Мужчина вложил миллион долларов в компьютерного персонажа

Китаец Лу Моу из провинции Сычуань вложил в компьютерную игру "Справедливость онлайн" более $1,4 млн. Это 34 млн грн.

Деньги тратил на развитие персонажа в игре. Некоторые качества и достижения можно было только купить.

— В какой-то момент мне надоело играть, — говорит Лу. — Но для персонажа плохо оставаться долгое время незадействованным. Я передал пароль своему другу Ли Моучену.

Через несколько месяцев Моу попросил вернуть ему доступ к игре. Моучен отказался делать это бесплатно.

- Сказал, что должен заплатить ему 55 тысяч долларов, - продолжает Моу. — Я не согласился. Это нечестно. Тогда Ли сказал, что продаст его первому встречному. Я не верил, что он способен на такое.

Моучен выставил игрового персонажа на продажу. Просил за него $550. Позже объяснил, что хотел написать полмиллиона, но ошибся. Очень плохо себя чувствовал, потому что играл двое суток в "Справедливость онлайн".

Моу подал в суд на друга. Тот обязал разработчика игры вернуть мужчине доступ к персонажу. Моучен должен оплатить $ 13 тыс. игроку, купившему у него персонажа. Суд постановил, что покупатель ничего не нарушил, поэтому имеет право на компенсацию морального ущерба.