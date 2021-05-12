Мужчина стал заложником на шоу талантов

 
Ексклюзивы
1/5
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 144
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 594
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 630
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 612
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1215
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 558
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 477
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 2034
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1485
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 783
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 81
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 00:40

Мужчина стал заложником на шоу талантов

  Комментировать
 

Россиянин 27-летний Владислав Иванов стал заложником китайского телешоу талантов "Продюс кемп". Не мог покинуть программу, потому что это грозило большим штрафом по контракту. Просил зрителей не голосовать за него, чтобы вернуться домой.

Иванов работал переводчиком в Китае. Продюсеры наняли его, чтобы переводил японским участникам. Предложили принять участие в шоу, пообещав, что через две недели сможет поехать домой. Считали, что зрителям понравится внешность парня. Иванов взял псевдоним Лелуш. Ни петь, ни танцевать не умел. На шоу пошел подзаработать. Но уже после первого выступления стал одним из лидеров голосования.

- Его выступления выглядели жалко, - рассказывает журналистка из Пекина Айн Син. - Но чем больше он старался вылететь, тем активнее за него голосовали. Лелуш интересно смотрелся на фоне других гламурных самовлюбленных участников. Был скромный и мрачный. Люди требовали, чтобы из его комнаты в общежитии постоянно вели стрим. Он искренне просил не голосовать. Говорил, что другим ребятам это нужнее. Но это только добавляло азарта. Выглядело жестоко.

Мужчина провел на съемках три месяца. Дошел до финала шоу в конце апреля и освободился от обязательств. Сразу вылетел во Владивосток.

- У него были десятки предложений, - продолжает Син. - Хорошие контракты на работу в рекламе и моделью. Мы не сомневались, что воспользуется ими. Но Лелуш написал, что больше не может стоять перед камерами.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина стал заложником на шоу талантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 7659
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7245
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 6201
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 5212
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 4437
Мир
Богачей возвращают женам за деньги
Богачей возвращают женам за деньги Просмотров: 18
Фермер случайно уменьшил территорию Франции
Фермер случайно уменьшил территорию Франции
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 11691
Жена отравила старшего на 55 лет мужа-миллионера
Жена отравила старшего на 55 лет мужа-миллионера Просмотров: 441
Тела умерших от коронавируса сжигают в парках
Тела умерших от коронавируса сжигают в парках Просмотров: 162
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
6
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
5
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
2
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 163
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть