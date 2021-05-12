Мужчина стал заложником на шоу талантов

Россиянин 27-летний Владислав Иванов стал заложником китайского телешоу талантов "Продюс кемп". Не мог покинуть программу, потому что это грозило большим штрафом по контракту. Просил зрителей не голосовать за него, чтобы вернуться домой.

Иванов работал переводчиком в Китае. Продюсеры наняли его, чтобы переводил японским участникам. Предложили принять участие в шоу, пообещав, что через две недели сможет поехать домой. Считали, что зрителям понравится внешность парня. Иванов взял псевдоним Лелуш. Ни петь, ни танцевать не умел. На шоу пошел подзаработать. Но уже после первого выступления стал одним из лидеров голосования.

- Его выступления выглядели жалко, - рассказывает журналистка из Пекина Айн Син. - Но чем больше он старался вылететь, тем активнее за него голосовали. Лелуш интересно смотрелся на фоне других гламурных самовлюбленных участников. Был скромный и мрачный. Люди требовали, чтобы из его комнаты в общежитии постоянно вели стрим. Он искренне просил не голосовать. Говорил, что другим ребятам это нужнее. Но это только добавляло азарта. Выглядело жестоко.

Мужчина провел на съемках три месяца. Дошел до финала шоу в конце апреля и освободился от обязательств. Сразу вылетел во Владивосток.

- У него были десятки предложений, - продолжает Син. - Хорошие контракты на работу в рекламе и моделью. Мы не сомневались, что воспользуется ими. Но Лелуш написал, что больше не может стоять перед камерами.