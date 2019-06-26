Мост через реку плетут вручную

Ежегодно в середине июня жители региона Куско в Перу переделывают веревочный мост через реку Апуримак. Эту традицию ведут со времен империи инков не менее 600 лет. Мост, который называется Кечуачака, опускают на воду. Вместо него делают новый.

Когда-то Кечуачака был частью транспортной сети, связывавшей важнейшие города и поселки империи инков. В 2013 году его объявили объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ритуале обновления моста участвуют все взрослые. Мужчины работают над созданием самой переправы. Женщины плетут веревки. Сырьем является трава, которая называется "гойя ичу" - "выносливая трава". Растение распластывают круглым камнем и замачивают.

Стебли вручную сплетают в веревки. Их - в более толстые канаты. Основу моста составляют шесть крупных трехслойных веревок толщиной около 30 см, каждая из которых содержит около 120 тонких веревок. Никаких современных материалов, инструментов или машин не используют.

Реконструкция происходит четыре дня. В первый мужчины собираются вокруг старого моста и сплетают тонкие веревки в большие. Старый мост отрезают и бросают плыть вниз по течению. Он со временем сгнивает.

Четыре из шести канатов из плетеной травы становятся полом моста, а два других используют как перила. Все шесть канатов крепко привязывают к большим опорам из резного камня с обеих сторон ущелья над рекой. Большую часть второго дня мужчины тратят именно на то, чтобы натянуть канаты до нужного напряжения.

В то же время остальные готовят обед в дровяных печах. Их привозят из близлежащих сел. Традиционно угощают курицей, морскими свинками и форелью из реки Апуримак. На гарнир пекут картошку разных форм и цветов. В Перу насчитывается около 3 тыс. разновидностей картофеля.

На третий день несколько человек проходят по полуготовому мосту и привязывают тонкие веревки от перил до пола. Так делают ограждение, которое позволяет безопасно переходить мост.

Реконструкция переправы Кечуачака происходит раз в год и завершается музыкальным праздником в четвертый день.