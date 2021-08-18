Мошенница подменила бриллианты галькой

В Великобритании за мошенничество судят румынку 60-летнюю Лулу Лакатош. Представлялась экспертом по драгоценным камням.

Пять лет тому назад в ювелирный магазин в Лондоне обратился Саймон Глас. Якобы хотел купить бриллианты на $ 6 млн. Его познакомили с руководителем сети Николасом Уэйнрайтом. Продажу семи бриллиантов согласовали на встрече в Монако. Там Николасу представили делового партнера Гласа - россиянина Александра. Покупатель сказал, что в Лондон отправит своего ювелирного эксперта Анну. Она должна была осмотреть камни. Обещали заплатить после ее визита. Среди драгоценностей был бриллиант в форме сердца весом 20 карат и стоимостью $ 2,9 млн. Также розовый грушевидный камень весом 3 карата за $ 1,5 млн.

Лулу Лакатош назвалась Анной. Уэйнрайт и ювелирный эксперт магазина Эмма Бартон провели ее в сейф. Лакатош осмотрела и взвесила каждый бриллиант. Завернула в папиросную бумагу и положила в непрозрачные коробки. Их спрятала в сумку на молнии. Когда Уэйнрайт отвернулся, подменила ее на такую ​​же с галькой. После экспертизы коробки заперли в сейфе.

Выйдя из магазина, Лулу переоделась в туалете соседнего паба и поехала во Францию.

Там ее задержали и экстрадировали в Великобританию. Лакатош отрицает свою вину. Бриллианты не нашли.