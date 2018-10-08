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вторник, 09 октября 2018 07:40

Монсеррат Кабалье похоронили рядом с родителями

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8 октября в Барселоне рядом с родителями похоронили испанскую оперную певицу Монсеррат КАБАЛЬЕ. Она умерла в прошлую субботу на 86-ом году. В сентябре ее госпитализировали в местную больницу из-за проблем с желчным пузырем.

— Монсеррат имела уникальное сопрано, владела техникой бельканто — умела соединять фразы без единой паузы. Не раз спрашивал: "Когда ты будешь дышать?" А она улыбалась в ответ, — говорит испанский оперный певец Пласидо Доминго, 77 лет.

Монсеррат Кабалье с отличием закончила Филармонический драматический лицей Барселоны. Ее родители жили бедно. Чтобы помочь им, подрабатывала продавщицей и швеей. По получении диплома работала в оперных театрах Италии, Швейцарии и Германии. В Барселону вернулась в 1962-м. Известной стала через три года. Тогда в американском "Карнеги Холле" вышла на сцену вместо оперной певицы Мерелин Хорн, которая заболела. Исполнила партию Лукреции Борджиа в одноименной опере итальянского композитора Гаетано Доницетти. Публика устроила ей 20-минутные овации.

Мисс Кабалье достаточно было запеть первый романс, и стало ясно, что она владеет не только чистым и прекрасным голосом, но и вокальным мастерством, — писали тогда в американских газетах. — С началом ее выступления в зале изменилась атмосфера. На мгновение показалось, что люди перестали дышать.

В 1965 году Кабалье дебютировала в нью-йоркской "Метрополитен-опера", где исполнила партию Маргариты в "Фаусте" французского композитора Шарля Гуно. Выступала на этой сцене на протяжении 23 лет. Исполнила более 120 оперных партий. Выпустила свыше 100 дисков. В 1988-м с вокалистом британской рок-группы "Квин" Фредди Меркьюри записала альбом "Барселона". Заглавная песня стала официальным гимном летних Олимпийских игр 1992 года, которые проходили в Барселоне.

С гастролями побывала в сотне стран мира. Давала концерты в Белом доме в Вашингтоне, Зале Народа в Пекине и аудитории генеральной Ассамблеи ООН. В Украине выступала трижды. В последний раз — прошлой весной.

— Монсеррат Кабалье спела лишь одну арию. Объяснила, больше голоса у нее не осталось, — рассказывает певец 45-летний Александр Пономарев. — Она уже передвигалась в инвалидной коляске, но продолжала шутить. Мне говорила: "Я уже в возрасте. Приставать к тебе не могу, но могу тебя усыновить".

Монсеррат Кабалье коллекционировала веера и любила смотреть футбол. 54 года прожила в браке с испанским оперным певцом Бернабе Марти. Ему сейчас 89 лет. Воспитали двух детей. Сын 52-летний Бернабе и дочка Монсеррат, 46 лет — певцы.

Автор: Светлана КОРЖЕНКО
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Дата
09
октября

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