Мать пятерых детей похудела на 270 килограммов

Американка 51-летняя Милла Кларк за три года похудела на 270 килограммов. Весила 340 килограммов, сейчас — 70.

— Впервые меня назвали толстой в три года. Я действительно была больше сверстников, — вспоминает Милла Кларк. — В нашей семье у всех был лишний вес. Жирная пища была основой рациона. Мать готовила много, заставляла нас с сестрой есть. Так она проявляла любовь и заботу.

Женщина вышла замуж, родила дочку. После родов набрала еще больше. На ноге развивалась лимфодема - лимфа не выводилась из околоклеточного пространства.

— Мы с мужем мечтали о большой семье, но после рождения первого ребенка забеременеть не получалось. Четверо младших детей мы усыновили. Я клялась ухаживать за ними, а вышло так, что они делали это за мной.

Пятеро детей ежедневно просыпались до восхода солнца. Переворачивали, купали, переодевали и кормили мать. Она 13 лет не могла самостоятельно двигаться.

- Моя жизнь стала жалкой. Я не могла ничего делать. Только есть и спать, — говорит женщина.

Врачи из города Хьюстон разработали для Миллы диету и программу тренировок. С их помощью она похудела на 50 кг. Затем удалили опухоль и избыточный жир.

— Милла делала невероятные усилия, — говорит врач женщины. — Когда от сердечного приступа умер ее муж, едва не сорвалась. Но ее поддержали дети и она продолжила борьбу.

Сейчас Милла Кларк ведет активный образ жизни. Катается на лодке, гуляет пешком с детьми.