Мафиози поймали благодаря кулинарном шоу

Итальянская полиция нашла бывшего мафиози 53-летнего Марка Ферена Клода Бьяра благодаря его кулинарном шоу на Ютюбе. Мужчина семь лет скрывался в Доминиканской Республике.

Марк не показывал лицо на видео, но в кадр попадали тату на теле. Детальное описание рисунков и надписей было в полиции. Бьяра арестовали и экстрадировали в Италию.

В 2014-ом полиция объявила его в розыск. Обвинили в торговле кокаином во время работы на мафию. Переправлял наркотики в Нидерланды. Его начали искать, когда получили показания курьеров. Те жаловались, что Бьярте был очень жестокий, если подозревал измену или кражу. С тех пор мужчина скрывался. Жил в городе Бока-Чика. Местная полиция говорит, что проблем с ним ни разу не имели.

- Его не нашли, если бы не тот ютюб, - говорит Джакомо Ференци из Интерпола. - Чья-то жена искала рецепт. Наткнулась на видео Марка. У него все руки в татуировках. Ни с чем не спутаешь. Сам объяснил, что скучает по семейным обедами. Всегда вкусно готовил и приглашал своих близких и родственников других мафиози.

"Ндрангета" - наибольшая мафиозная группировка в Италии. Действуют преимущественно в регионе Калабрия. Также имеют дела во всем мире - контролируют поставки кокаина из Южной Америки в Европу. Членов мафиозной группы обвиняют в убийствах, покушениях, вымогательстве, похищении людей, разглашении служебных тайн и злоупотреблении служебным положением. Руководит всем 66-летний Луиджи Манкузо по прозвищу Дядюшка.

В январе в Италии начался суд над 355 людьми, которых подозревают в причастности к "Ндрангете". Это самый масштабный за 30 лет процесс над мафией в стране. Продлится минимум два года. Должны заслушать более 900 свидетелей. Список обвиняемых зачитывали 3 ч.

В Калабрии живут до 150 семей "Ндрангета". Только в этом регионе группа имеет более 6 тыс. членов. По мнению прокурора НиколоГраттери, доход "Ндрангета" - более $ 50 млрд евро в год.