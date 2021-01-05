Лукашенко планировал убить Шеремета

Белорусские спецслужбы обсуждали в 2012 году убийство журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в совместном расследовании изданий "Еюобсервер" и "Беларуский народный Трибунал".

Утверждают, что получили запись разговора 11 апреля 2012-го. Шеремет в то время жил в Москве. На пленках тогдашний глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждал операции 7-го отдела спецподразделения "Альфа". Эту тайную группу создали для борьбы с противниками режима Александра Лукашенко.

На записи Зайцев говорит, что Шеремета надо убрать. Участники разговора обсуждают, как ликвидировать бывшего директора белорусской тюрьмы Олега Алкаева, бывшего полковника Владимира Бородача и бывшего главу антикоррупционной службы Вячеслава Дудкина. Хотели, чтобы было похоже на несчастный случай. Все названные тогда жили в Германии. Их убили.

Зайцев говорит, что Лукашенко положил $ 1,5 млн на специальный счет для неформальных операций и хочет видеть результаты. Также отмечает - важно, чтобы никто не подозревал в убийствах белорусский КГБ.

Зайцев ушел из этой структуры в ноябре 2012-го. Работает директором белорусской телекомпании Cosmos TV. Знакомые с ним специалисты НАТО по Беларуси подтвердили, что его голос похож на голос в записи. Неизвестно, расформировали ли 7-й отдел "Альфы".

20 июля 2016 года в Киеве взорвали авто с белорусским журналистом Павлом Шереметом. В декабре 2019-го МВД Украины назвало подозреваемых - ветерана российско-украинской войны и музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь, а также врача и волонтера Юлию Кузьменко. Адвокаты не раз заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых.