Церковники Екатеринбурга уступили громаде города

В российском Екатеринбурге неделю жители протестовали против строительства храма на месте сквера. Епархия решила построить храм Святой Екатерины в центре города возле Театра драмы. Планировали закончить в 2023 году - к 300-летию города.

Разрешение на строительство выдала организация, владельцами которой являются гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и председатель совета директоров Российской медной компании Игорь Алтушкин. План согласовали местные власти и губернатор. Для этого изменили назначение земли. С территории общего пользования превратили в территорию религиозного назначения. За проект проголосовали 25 депутатов гордумы из 36.

Митинг начался после того, как поставили забор вокруг сквера. Люди требовали пересмотреть план строительства. Во время акции кричали: "Мы за сквер!", "Это наш город!"и "Кто не скачет — тот за храм". Водили хороводы вокруг сквера, пели под балалайку. Несколько раз пытались сломать временный забор. Сделать это удалось за два часа протеста. В сквер пришли от 1,5 до 3 тыс. протестующих.

Сначала активистам противостояли молодые люди спортивного телосложения. Заявляли, что пришли отстоять веру и православие. Впоследствии присоединились сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Силовики несколько раз отстраивали забор, который ломали протестующие. После нескольких стычек вокруг сквера выросли бетонные стены. К ним приставили по два человека охраны — снаружи и внутри.

— Людям, которые хотят быть наследниками тех, кто убивал верующих, разрушал храмы, растягивал иконы во времена гражданской войны, нужно сказать, что они должны сделать выбор, — заявил представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе. — С теми, кто строит храмы, или с теми, кто их разрушает, кто преследует людей, которые просто хотят помолиться.

За три дня акции стражи порядка задержали более 90 человек, часть рассказала об избиении. 26 обвинили в мелком хулиганстве. 16 активистов получили до 10 суток административного ареста.

— Стремление РПЦ захватить себе под "возведение храмов" лучшие участки земли, как правило, в благоустроенных зеленых зонах, стало недоброй традицией, — говорит Борис Вишневский, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. — Традицией стало и объявление защитников парков и скверов от этой экспансии "безбожниками" и "врагами православия", которые якобы нарушают права верующих.

Горожане возмущались, потому что чиновники игнорируют мнение общественности. Власть заявила, что применение силы спровоцировали сами жители категоричным настроем.

15 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам переговоры. На четвертый день конфликта вмешался президент России Владимир Путин. Посоветовал провести опрос горожан. 18 мая губернатор области обратился к жителям с просьбой обсудить альтернативные места строительства храма.

Во вторник, 21 мая, строители начали демонтировать забор. Также восстановят газон, вытоптанный протестующими.

Против сооружения храмов в скверах выступают в пяти городах России

В Санкт-Петербурге горожане не согласны с застройкой Южно-Приморского парка. Церковники расположенного неподалеку долгостроя храма Иоанна Милостивого говорят, что просто обустроят огражденную территорию и возведут детскую площадку. Однако работы планируют вести до 2021 года. Защитники парка настаивают на дорожках, газонах и скамейках. Упрекают, что священнослужители до сих пор не привели в порядок территорию, на которой семь лет строят храм. Она тоже обнесена забором. К тому же в соседнем дворе уже есть церковь — Храм святых равноапостольных Константина и Елены.

В Красноярске мэр города отказал в строительстве храма на территории сквера между улицей Баумана и Свободным проспектом. Перед этим на публичных слушаниях красноярцы проголосовали против проекта строительства храма 480 голосами против 218.

Администрация Челябинска отложила на неопределенный срок рассмотрение вопроса о строительстве часовни святой Татьяны в сквере напротив Южно-Уральского госуниверситета в центре города. В октябре прошлого года на публичных слушаниях горожане, как и в Красноярске, высказались против строительства. Но тогда же на закрытом заседании комиссии по градостроительству и землепользованию депутаты одобрили идею строительства, а в начале 2019 года идею поддержал правящий архиерей Челябинской митрополии.

"Надеюсь, что люди поймут необходимость этой часовни, а мы, со своей стороны, сделаем все для того, чтобы она была в ближайшее время построена", — говорил митрополит Григорий.

В Ульяновске вслед за Екатеринбургом начали опрашивать жителей об отношении к строительству храма Александра Невского в сквере рядом с домом культуры завода УАЗ. нового каменного храма на 500 прихожан, который будут строить вместо старого деревянного. На прошлой неделе на месте строительства собрались горожане, недовольные уничтожением зеленых насаждений.

В Нижнем Новгороде продолжается конфликт вокруг проекта строительства часовни в сквере памяти погибших милиционеров в Автозаводском районе.