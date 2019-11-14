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пятница, 15 ноября 2019 00:45

Король купил женам 149 автомобилей

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Король Свазиленда Мсвати III купил для своих 14 жен автомобилей на $16 млн. Это 400 млн грн. Во дворец завезли 19 машин "Роллс-Ройс" и 130 марки "БМВ".

- Машины завозили накрытыми, ночью, - говорит журналист Мбхата Ариву. - Он нас держит за дураков. Потому что грузовики с ними сняли в Южно-Африканской Республике. Местные журналисты гадали, кто же купил себе такие "колеса". Самые дешевые из них стоят от 40 тысяч долларов. Чтобы купить "Роллс-Ройс", мне надо работать 70 лет и ничего не тратить.

Мсвати III учился в Великобритании. В прошлом году переименовал страну в Эсватини в честь своего 50-летия. Тогда же объявил режим экономии. Обещал поднять зарплату учителям и медикам. В начале этого года заявил, что бюджет не выдержит роста их зарплат. Имеет 14 жен и 25 детей. Одна жена умерла от рака кожи. Каждая женщина имеет отдельную резиденцию со слугами.

- Мсвати один из немногих монархов в мире, который имеет абсолютную власть, - говорит оппозиционер Вандил Длудлу.

- У нас бедная страна. Зарплата в тысячу долларов считается очень хорошей. А его семья ни в чем себе не отказывает. Эти автомобили - показанный средний палец всем, кто голодает. При этом король с любимой женой выпрашивают гуманитарную помощь в мире. Днем она объясняет, что стране нужна еда и медикаменты, а вечером публикует фотографии из роскошных ресторанов и бутиков. И их 14. А еще есть любимые дети. На протесты Мсвати не реагирует.

Король на троне с 1986-го. Раньше его критиковали за то, что купил частный самолет стоимостью более $257 млн.

В Свазиленде живут 1,3 млн человек. 60% из них, по данным ООН, находятся за чертой бедности. Более четверти инфицированы ВИЧ.

Автор: Оксана СНИГУР
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