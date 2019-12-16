Кенгуру напал на трех человек

В Австралии кенгуру терроризирует жителей пригорода Квинсленда. Животное напало на трех человек, уничтожает сады и дворы. Ломает автомобили.

- Я создавала свой сад 30 лет, - рассказывает Маргарита Каруана. - Но этот монстр его разрушил. Переломал все розовые кусты, лимонное дерево, кактусы. Вытоптал лаванду и гардении. Я не могла понять, что произошло. Не успею все восстановить. В этом году впервые не приму участие в конкурсе на самый красивый сад. Не верится.

В полиции говорят, что из-за засухи кенгуру подходят ближе к городу. Обычно они боятся людей. Но этот очень большой.

- Его рост больше 1,8 метра, - говорит ветеринар Рэймонд Сакис. - Это животное огромное.

Кенгуру сбил на улице женщину. Она разбила голову, у нее ушиб бедра и вывих плеча. Нападал на человека, который приехал в город на свадьбу, и на жену владельца местного паба.

- Пока не начнутся дожди, он не уйдет из города, - продолжает Сакис. - Предупреждаем людей, чтобы не приближались к нему. Особенно это касается детей. Надо быть крайне осторожными. Все ценное прятать в гараже. Продаются специальные звуковые отпугиватели кенгуру, но именно этот их игнорирует.