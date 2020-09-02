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четверг, 03 сентября 2020 00:26

Картину за 15 миллионов долларов похитили в третий раз

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Ночью 26 августа из частного музея в голландском Лердаме украли картину "Два смеющихся юноши с кружкой пива" Франса Галса. Воры залезли в помещение через заднюю дверь. Сработала сигнализация, но полиция не успела никого схватить.

Галс — представитель "золотого века" голландской живописи, пришедшегося на XVII век. Был современником Рембрандта. Написал один из самых известных портретов философа Рене Декарта. Голландец Ван Гог говорил, что в живописи Галса можно распознать 27 оттенков черного.

Картину "Два смеющихся юноши с кружкой пива" создал в 1626-м. Стоит $15 млн. Ранее ее похищали дважды — в 1988-м и 2011 году. В первый раз полотно разыскали за три года, второй — за шесть месяцев. Воров поймали и судили.

После второй кражи музей в Лердаме усилил безопасность. Ценные работы поместили в зал, куда можно зайти только с работником. Сейчас музей на карантине. В полиции ничего не комментируют.

По одной из версий, картину украли по заказу мафиозного босса. Хотят обменять произведение искусства на уменьшение тюремного срока. В 1990-х такое соглашение собирался заключить голландский наркоторговец Кис Гаутман. В 2000-х-итальянский мафиози Рафаэли Империали. Это им не удалось.

В Нидерландах это вторая с начала года кража ценного произведения искусства из небольшого музея. В марте в Ларене украли полотно Винсента Ван Гога.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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