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четверг, 10 сентября 2020 06:31

Испания лидирует в Европе по количеству больных коронавирусом

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Испания вышла на первое место в Европе по количеству больных и темпам заражения Covid-19. Там более 525 тыс. инфицированных. За прошлую неделю зафиксировали 50 тыс. новых случаев. В Великобритании недуг подтвердили у 349 тыс., во Франции — 347 тыс. человек.

Каждый третий больной из столицы - Мадрида.

- Ситуация тревожная. Но проще, чем в марте. Тогда была бешеная нагрузка на медицинскую систему. Сейчас болеют преимущественно легко или без симптомов. Один из самых строгих карантинов в Европе дал результаты. Однако безответственность людей приводит к неконтролируемому распространению вируса, — говорит Анджела Пуэнте из мадридской Ассоциации медицинских работников.

Больше всего подтвержденных больных коронавирусом в мире остается в США. 6,5 млн американцев заразились и 193 тыс. умерли. Население страны - 328 млн. В Индии с населением 1,35 млрд Covid-19 ежедневно подтверждают у 90 тыс. человек. Всего там 4,3 млн больных, 73 тыс. умерли. На третьем месте Бразилия - с 210 млн заболевших, более 4,1 млн умерли.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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Дата
10
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