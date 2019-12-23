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вторник, 24 декабря 2019 00:50

Бывшего миллионера бросила невеста

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В США бывшего миллионера 71-летнего Мохаммеда Хадида бросила невеста 39-летняя Шива Сафай. Мужчина объявил о крахе своей строительной компании в ноябре. Объяснил, что много вложили в строительство комплекса элитной недвижимости. Надеялся заработать на нем $100 млн - 2,3 млрд грн.

Хадид опубликовал фото из своего нового дома. Переехал из особняка за $56 млн в элитном районе в дом с четырьмя спальнями.

- В прошлом поместье был большой бассейн и сад, - рассказывает журналист Вернон Сайни. - В столовую заказывали мебель из Парижа. Там была комната для покера. Кабинет украсили в марокканском стиле. Все привезли оттуда. Зал его невеста сделала в белых тонах. Они гордились этим особняком. Постоянно снимали его для журналов интерьеров. Сейчас у Хадида дом за четыре миллиона. Крошечный, по сравнению с прошлым. В таком живут холостяки без семьи. Хотя и в этом есть дизайнерский ремонт. Владелец нанял дорогого садовника.

Против Хадида возбудили уголовное дело. Расследуют, не было ли мошенничества. Строительство компания начала без необходимых разрешений.

- Я не претендую на его деньги или драгоценности, - говорит бывшая невеста миллионера Шива Сафай. - Проблемы начались еще год назад. Очень хочу ребенка. Мохаммед против. У него есть дети, больше не надо. Сказал, что состояние не безразмерное, чтобы делить на всех. Решила уйти. К тому же у моего жениха был длительный роман с 26-летней моделью. Я не простила измену. Это больно. Жаль, что любовница не поддерживает в трудное время. Она просто решила заработать на этой истории, пока его имя везде крутится. Рассказывает, как летала к нему частными самолетами, где они любили друг друга, что он ей дарил. Хадид изменял три года.

Мохаммед Хадид имеет пятерых детей. Среди них - супермодели Белла и Джиджи.

Автор: Оксана СНИГУР
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