Богачей возвращают женам за деньги

Китаец Сяо Шен, 31 год, ссорит богатых мужчин с любовницами по заказу жен. Зарабатывает этим шесть лет.

Сначала он работал сам. Теперь у него команда из восьми работников, среди которых ситуационный аналитик и менеджер по работе с клиентами. Также есть актеры и режиссеры, которые помогают воплощать некоторые сценарии разрыва.

Средняя цена за услуги Шена - более $ 23 тыс. Объясняет, что способы, которые использует для завершения внебрачных отношений, могут быть сложные и дорогие.

- Иногда надо помочь жене предстать в новом свете, - рассказывает Шен. - Чаще делаем все, чтобы мужчина даже слышать не хотел о разлучнице.

Осенью прошлого года к Шену обратилась женщина. Муж ей изменял с молодой любовницей. Команда организовала супругам небольшое путешествие, во время которого отправила мужу письмо от незнакомца. В письме говорилось, что у любовницы появился другой. Были прикреплены фотодоказательства. Мужчина прекратил отношения и остался с женой. Сяо Шен получил за это более $ 30 тыс.

- Мы наняли актера, чтобы соблазнил любовницу. Все удалось. Гарантий не даем. Но более 80 процентов заказов успешны.