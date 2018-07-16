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вторник, 17 июля 2018 00:55

Яд "Новичок" нашли в бутылке из-под духов

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Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым 30 июня отравились британцы 44-летняя Дон Стерджесс и Чарли Роули, 45 лет, из британского города Эмсбери, было в флаконе из-под духов. Чарли подобрал его на улице. После того пара попала в больницу. Об этом рассказал брат пострадавшего Мэтью Роули.

Дон умерла от отравления 9 июля. Через два дня Чарли вышел из комы. В настоящий момент находится в больнице соседнего города Солсбери в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что обнаружила "Новичка" в небольшой бутылке в доме Роули. Слова его брата не комментируют.

— Я говорил с Чарли по телефону. Он не такой, каким был раньше. Однако достаточно окреп, чтобы употреблять обычную еду, — рассказал Мэтью.

Сын умершей британки Эван Хоуп обратился к американскому президенту Дональду Трампу. Призвал его обсудить применение "Новичка" с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

— Я не разделяю политику Дональда Трампа и я никогда не буду его сторонником. Но хотел бы, чтобы он поговорил о моей матери с российским президентом, — сказал Эван.

В первый раз "Новичок" в Великобритании применили против бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта этого года. Оба выжили. Яд может повлечь необратимые изменения в головном мозге, говорят врачи.

Автор: Дмитрий МАЛЫШКО
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