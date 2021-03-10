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четверг, 11 марта 2021 06:15

69-летней матери не отдали 4-летних детей

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69-летнюю Маурицио Ибанез Верховный суд Испании повторно признал неспособной заботиться о ее 4-летних близняшках. Детей забрали через две недели после рождения в 2017 году. С тех пор судится за право воспитывать их.

64-летняя Мауриция сделала искусственное оплодотворение в США. Испанские врачи отказались проводить процедуру. За три года до того социальные службы уже забирали у женщины 4-летнюю дочь. Бланка также родилась после искусственного оплодотворения. Сейчас живет в Канаде с родственниками.

- Мауриция не могла заботиться о детях, - говорит социальный работник Мария Сантес. - Не слушала врачей, не шла на контакт. Оставлять с ней новорожденных Марию и Габриэль было опасно. Мы руководствовались не возрастом женщины или ее решением родить еще детей, а объективными обстоятельствами. Мать не имела близких родственников, ни с кем не общалась, от поддержки отказывалась.

Мауриция подписала соглашение с социальной службой. Та предоставляла ей круглосуточного помощника. Должен был помогать убирать и ухаживать за детьми. Но через 10 дней комиссия решила, что детям лучше расти в приемной семье с правом матери в будущем забрать их.

- Мауриция все время судилась за детей. Но ничего не меняла в своей жизни. Каждая проверка приходила к выводу, что маленькие дети не могут расти в таких условиях. Женщина говорит, что снова потребует опеки через два года. Вряд ли суд примет иное решение.

Мауриция была чиновницей. Ее отправили на пенсию в 60 лет из-за психического расстройства. Начала рассказывать родственникам, что собирается родить. Тогда ее сестра обратилась в суд. Хотела признать женщину недееспособной. Просила забрать у нее паспорт, чтобы она не поехала за границу делать искусственное оплодотворение. Судья отказал ей. Маурицио тогда признали достаточно здоровой.

Автор: Оксана СНИГУР
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