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вторник, 01 октября 2019 00:00

250-летний дом перевезли баржей

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В США трехэтажный дом перевезли на 80 км. Использовали баржу и несколько буксиров.

Имение Гэлловэй построили в 1764 году в городе Истон штата Коннектикут. В этом году владельцы продали его. Покупатель хотел отремонтировать дом и поселить там своих родителей. Но те всегда мечтали жить у озера в городке Квинстон. Поэтому покупатель решил переправить дом.

- Думали над разными вариантами, как это сделать, - говорит его владелец Кристиан Нили. - Инженеры не советовали разбирать и складывать. Но самым практичным оказался с баржей. Компания-перевозчик аккуратно загрузила его, через приток вывели на реку Потомак.

Сейчас дом стоит на новом месте. Нуждается в реставрации деревянного убранства и стен.

Автор: Оксана СНИГУР
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