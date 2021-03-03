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четверг, 04 марта 2021 06:15

18 человек расстреляли на акции протеста

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Полиция стреляла в демонстрантов в Мьянме в воскресенье, 28 февраля. По меньшей мере 18 участников акций погибли. Люди протестуют против военных, захвативших власть в стране 1 февраля.

- Никто не ожидал, что прикажут стрелять, - говорит журналист Хассан Мауи. - До сих пор полицейские использовали резиновые пули, бросали дымовые и слезоточивые гранаты. Расстрел стал шоком. Среди убитых есть женщины. Хунта это не комментирует. Были несколько заявлений, что на пути к порядку не остановятся ни перед чем. То есть смерти еще будут.

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля. Тогда военные сорвали первую сессию нового парламента. Фактического лидера страны Аун Су Чжи и президента Вин Мьин держат под домашним арестом.

Военные ввели чрезвычайное положение на год и комендантский час с 20:00 до 4:00 в больших городах. Обещают провести парламентские выборы и говорят, что результаты предварительного голосования - сфальсифицированы. На них победила "Национальная лига за демократию" Аун Су Чжи. Однако доказательств фальсификаций не предоставляют и не называют дату новых выборов.

Военная хунта руководила Мьянмой с 1962-го по 2011 годы. В 1988 году во время протестов погибли 3 тыс. человек. В 2011-ом под международным давлением военные инициировали постепенный переход к демократии, но оставили за собой четверть мест в парламенте и контроль над силовыми ведомствами. На всех выборах после этого побеждала "Национальная лига за демократию".

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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Дата
04
марта

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