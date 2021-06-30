Жителей захваченных территорий вакцинируют в Станице Луганской

Украинские врачи сделали прививку от коронавируса более 500 жителям оккупированного Донбасса.

Первую массовую вакцинацию провели в поселке Станица Луганская Луганской области. Имеют препараты "Пфайзер", "Астразенека" и "Коронавак".

Желающие вакцинироваться должны позвонить по номеру 0800 60 20 19 и сообщить, что их населенный пункт оккупирован. Заключить онлайн-декларацию с украинским врачом и записаться в очередь через приложение "Дія". Медики назначают точное время.

Жителей оккупированной Луганщины вакцинируют с 8:00 до 15:00 по средам и пятницам в больнице на ул. Пятая линия, 39.

В Донецкой области должны заработать три пункта вакцинации - в поселках Новотроицкое, Бугас и Мариуполе.

Но российские наемники не выпускают людей из оккупации. Убеждают принять вещество "Спутник V", которое считают вакциной только в России.