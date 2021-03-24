Женщинам повысят пенсионный возраст

Пенсионный возраст мужчин и женщин в Украине сравняется на 1 апреля. Составит 60 лет.

- Это результат наложения двух пенсионных реформ, - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года. - Первую запустили при президентстве Януковича, когда начали увеличивать пенсионный возраст женщин. Сейчас накладывается на реформу Гройсмана, где основным показателем выхода на пенсию стал страховой стаж. Фильтры в виде возраста и стажа ежегодно отсекают сотни тысяч людей от пенсионной системы. Из-за низкой продолжительности жизни многие из них до пенсии не доживают. С 2028-го страховой стаж должен быть не менее 35 лет.

С 1 апреля пересчитают выплату для тех, кто работает после выхода на пенсию и имеет 24 месяца дополнительного стажа.

- Это сотни тысяч людей, - говорит Алексей Кущ. - Государству выгодно, чтобы они работали. Потому что получая официальную зарплату, теряют право на субсидию. Или ее размер сокращается.

Около 10 миллионов человек получают пенсию менее 3,5 тысячи гривен. Государство может выплачивать больше, на уровне прожиточного минимума - 5-6 тысяч гривен. Для этого, например, стоит сместить акцент налогообложения труда на налогообложение капитала. Увеличивать ренту, акцизы, пошлины на экспорт сырья.

Украина - один из наибольших экспортеров кукурузы в Китай. Там построили огромный завод, где культуру перерабатывают в биотопливо. Турция создала комплекс предприятий по переработке сои, Беларусь имеет один из самых мощных заводов по переработке рапса в масло. Это примеры, когда за счет нашего сырья создается добавленная стоимость в соседних странах. Надо, чтобы такие заводы работали в Украине. Добавленная стоимость будет оставаться у нас и частично пойдет на зарплаты и пенсии.