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пятница, 21 декабря 2018 05:01

Женщина трижды пыталась совершить самоубийство из-за коммуналки

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В поселке Вишневец Збаражского района на Тернопольщине 85-летняя женщина совершила самоубийство.

— За один день трижды пыталась покончить с собой. Сначала напилась таблеток. Не подействовало. Потом решила повеситься, - рассказывает 46-летний Сергей Крета из областной Нацполиции. Имя погибшей не называет по просьбе ее семьи.

— На лестничной площадке смонтировала виселицу. Но не удалось сделать нужный узел. Тогда она решилась утопиться. Рядом течет река Горынь. Когда сходила по крутому спуску, поскользнулась и покатилась. Ударилась головой о камень. Лицом упала в воду. Встать не было сил. Соседи нашли ее примерзшей ко льду. Судмедэксперты выяснили, погибшая захлебнулась водой.

Женщина жила в двухэтажном доме с сыном и внуком. В день трагедии в конце ноября они поехали к родственникам в Киев. Женщина осталась одна. Написала сыну записку. Советовала беречь электроэнергию.

— Соседи говорят, она лишний раз не включала ни газ, ни свет, — говорит Крета. — Волновалась, что не сможет заплатить за коммунальные услуги. Из-за перерасчета ей поздно дали субсидию.

Автор: Татьяна САРАХАН
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