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вторник, 08 мая 2018 07:53

Женщина не знала, что Ляшко продал ей авто за 2,2 млн грн

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Женщина не знала, что Ляшко продал ей авто за 2,2 млн грн
В электронной декларации за 2015 год Олег Ляшко указал получение 2,2 млн грн прибыли от продажи машины. Фото: Без Табу

Национальное антикоррупционное бюро обнаружило подлог документов относительно продажи главой Радикальной партии 45-летним Олегом Ляшко автомобиля "Мерседес-Бенц". Об этом сказано в выводах Соломенского районного суда Киева от 18 апреля, сообщил сайт "Лб.юей".

В электронной декларации за 2015 год Олег Ляшко указал получение 2,2 млн грн прибыли от продажи машины. Якобы купила авто кандидат от Радикальной партии на внеочередных выборах в 2014-м Вероника Вьюн, 43 года. Она эту информацию опровергла.

— О "покупке автомобиля" узнала от следователей НАБУ, — рассказала женщина журналистам программы "ТСН". — Я до сих пор по реестрам являюсь владелицей этого авто. Мой паспорт, идентификационный код и другие данные просто используют. Хорошо, что не было никаких ДТП на этой машине, потому что я долго доказывала бы, что она не моя.

"Это полный бред. Я свое авто продал в 2015 году, с того времени им не пользуюсь. В марте 2017-го НАБУ возбудило дело за вроде бы незаконное приобретение мной дома. Уже май 2018-го — где дело, если действительно было преступление? Когда они обосрались с домом, теперь выдумывают дело о машине. Завтра, когда развалится и эта ложь, они возбудят дело против моих собак за то, что я за ними хорошо ухаживаю", — написал Олег Ляшко в "Фейсбуке" 4 мая.

НАБУ проводило экспертизу в рамках расследования возможного незаконного обогащения лидера "радикалов".

Олег Ляшко за 2017 год добавил к состоянию 20,6 млн грн. Из них — 571 тыс. выиграл в лотерею, 17,7 млн получил на аренде и продаже недвижимости. Купил дом в поселке Козин под Киевом за 11,2 млн и 65 соток земли.

Автор: Тарас СЕВЧУК
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