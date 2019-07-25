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пятница, 26 июля 2019 00:55

Землю накроют две магнитные бури

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5 и 6 августа по Украине пройдут геомагнитные возбуждения, близкие по силе к магнитной буре первого уровня. Повлияют на самочувствие.

- Ученые еще не полностью исследовали действие магнитных бурь на человека, - говорит главный врач Киевского городского Центра здоровья 53-летний Отто Стойка. - Однако они точно влияют на здоровье и самочувствие. Сильнее действуют на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и тех, кто недавно перенес болезнь. Таким людям следует тщательнее планировать свой день.

Геомагнитные бури - возмущения магнитного поля Земли, вызванные поступлением в атмосферу планеты скоростных потоков солнечного ветра. Они создают ударную волну.

Во время бурь врачи рекомендуют регулярно измерять артериальное давление, высыпаться, больше времени проводить на свежем воздухе, избегать физической перегрузки и стресса. Метеочувствительны люди старшего возраста.

- Во время магнитных бурь человек становится сонливым, вялым, рассеянным, раздражительным, повышается тревожность, - говорит врач. - Чтобы снизить влияние, за несколько дней до начала бури надо нормировать свой режим, начать физическую активность в течение дня, но без нагрузки вечером. Тонизирует и закаляет сосуды контрастный душ.

5 и 6 августа врачи советуют не находиться на солнце.

- В период высокой солнечной активности следует избегать прямых солнечных лучей, - комментирует Отто Стойка. - Это спровоцирует повышение артериального давления. Советую больше употреблять сезонных овощей и фруктов.

Автор: Соломия ЦУРА
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