Затопило сотни домов и дворов

С начала июня Украину накрыли дожди с грозами. Будут идти почти каждый день во всех областях до середины месяца. Ливни больше всего затопили Житомир, Херсон, Днепр, Харьков.

7 июня в Херсоне вода залила улицы и подъезды многоэтажек. Образовались пробки. В Харькове прошел дождь с градом. Больше всего пострадали Холодногорский и Шевченковский районы.

В Днипре сильные ливни были 2-3 июня. Вышла из берегов река Гнилая Киш. Залила несколько сотен жилых домов и дворов на девяти улицах Амур-Нижнеднепровского района. В домах кое-где поднялась на 30-40 см. Люди выносили воду ведрами и вызывали спасателей, чтобы ее откачивали.

- Почти все испорчено - мебель, пылесос, холодильник. Одежда и обувь плавали по комнате. Обои размокли и отклеились. Во дворе воды сантиметров 20, - говорит жительница Днипра Ольга Бакай, 45 лет. - В доме невозможно находиться. Не представляю, как это переживут старики. В домах все илистое. Надо делать ремонт. Об овощах нечего и говорить - смыло.

- У нас с женой на нижних полках шкафа лежали загранпаспорта, - рассказывает днипровец Алексей, 34 года. - Когда стало затекать в дом, забыли их вынуть. Вспомнили, когда все кругом плавало. Часть страниц испортилась. Должны были во вторник брать рейс в Египет. Теперь полетим, когда восстановим документы.

Чтобы вода сошла, коммунальщики расчистили реку от мусора. Вывезли несколько грузовиков мусора.