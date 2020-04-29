Заработают продовольственные рынки

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1053
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 990
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 2934
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2313
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4734
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 873
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6093
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
2
3
4
6
3
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2799
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1944
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1431
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 630
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
четверг, 30 апреля 2020 07:55

Заработают продовольственные рынки

  Комментировать
 

В Украине возобновят работу продовольственные рынки. Их каждый день будут проверять работники Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Продавцы и покупатели должны быть в масках, им будут мерять температуру. Администрации должны установить на входах антисептики и каждый вечер убирать и дезинфицировать помещения. Торговцам следует сидеть за защитными экранами и на расстоянии 3 м друг от друга.

— Ежедневно будут получать разрешение на работу. Если рынок нарушит правила, сможет начать работать через неделю, — говорит главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, 40 лет.

Решение приняли после митингов предпринимателей. 25 апреля в городе Каменское на Днепропетровщине те штурмовали центральный базар, сорвали замки на металлических воротах и начали работать. Через два дня в райцентре Хуст на Закарпатье торговцы перекрыли трассу Мукачево-Рогатин. Митинги прошли в Полтавской, Черновицкой, Одесской, Херсонской, Львовской, Запорожской, Винницкой областях.

Карантин в Украине будут снимать в пять этапов. Между каждым будет 10 дней. Будут запускать при условии постоянного снижения количества инфицированных.

Позволят гулять в парках, откроют велопрокат, автомойки, часть салонов красоты. Будут работать нотариусы, адвокаты и аудиторы.

На втором этапе откроют бытовые магазины, кинотеатры под открытым небом, спортзалы, гостиницы. Возобновится обучение выпускных классов.

Далее заработают торгово-развлекательные центры, театры, базы отдыха, междугородное сообщение в пределах областей.

На четвертом и пятом этапах запустят метро и наземный транспорт, откроют образовательные учреждения, рестораны и кафе.

— Если количество заболевших будет снижаться, то второй, третий и четвертый этапы могут начаться одновременно, — говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, 44 года.

На 29 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 9866 человек. Излечились 1103 человек, умерли — 250. Больше всего больных в Черновицкой области — 1489.

На въезд и выезд закрыты райцентры Олешки и Каховка на Херсонщине, Подольск Одесской области, город Почаев Кременецкого района на Тернопольщине. Вокруг городов выставлены патрули.

Вспышка инфекции произошла в Харьковской областной психбольнице — 11 больных. В Запорожье закрыли общежитие, где заболевание диагностировали у 13 человек.

С 21 апреля изолировано на две недели девятиэтажное общежитие на ул. Просвещения, 5, в городе Вишневое под Киевом. Коронавирус обнаружили у 78 из почти 300 жителей, умерли двое 47-летних людей. Жили на разных этажах.

Вокруг дома натянута лента, дежурят полицейские и Нацгвардия. Во дворе в палатке жителей тестируют на болезнь.

Пищу людям через патрульных передают родственники. Продукты и воду свозят волонтеры. Городская власть организовывала разнос по квартирам продуктовых наборов: сахара, муки, масла, макарон и йогуртов.

— Подруга живет в этом доме. Понимает, что переболеют все. Общежитие — худшее место для самоизоляции, потому что туалет и кухня общие, — говорит 39-летняя Оксана Хмелевская.

Общежитие поделено на блоки. В каждом три комнаты с одним туалетом и ванной. Кухня одна на три блока.

— Большинство больных в том крыле, где жила умершая. С ней многие дружили. Якобы жила с 12-летним сыном, — рассказывает по вайберу жительница. Просит имя не называть. - У Людмилы была пневмония, она обратилась к врачу. Сказал лечиться дома. Когда ее не стало 14 апреля, комнату опечатали, выставили патрули. Через три дня умер сосед с восьмого этажа. Люди начали бить тревогу — сами дезинфицировали блоки, обрабатывали перила, двери.

Райцентр Подольск в Одесской области закрыли после того, как коронавирус обнаружили у 32 работников районной больницы.

— Пускаем только машины, которые везут продовольствие, средства защиты растений, костюмы с масками и горюче-смазочные материалы, — говорит заместитель городского головы Анатолий Корочовый, 60 лет. - Людям, работающим на предприятиях критической инфраструктуры, выдали спецпропуска. Транспорт и такси не ездят.

— Есть масса дураков, которые пренебрегают правилами. Толпами стоят у банков, лезут на плечи в аптеках, — говорит горожанка Ольга Паскалова, 35 лет. — Цены на продукты повысились. Раньше отдавала почти 500 гривен, а сейчас за тот же набор — 800. Улицы не моют, как надо. Что-то слегка брызгают. Патрули вроде и есть, но толпы никуда не деваются. Врачи не обеспечены необходимым. Но боятся об этом говорить.

В селе Заря Ривненского района с 28 апреля ввели комендантский час. С 20:00 до 8:00 запрещено ходить и ездить по улицам. На въездах стоят патрули.

Выявили 28 больных из более 5 тыс. населения.

— Люди к ограничениям относятся с пониманием, — говорит местная Юхимчук Раиса. — По селу ездит автомобиль с громкоговорителем. Призывает оставаться дома.

Вокруг Почаева Кременецкого района на Тернопольщине выставили четыре блокпоста. В городе — более 80 больных, по состоянию на 28 апреля.

— Местная и Кременецкая райбольницы подготовлены к приему пациентов. Ситуация напряженная. Много людей контактировали с инфицированными, — добавляет председатель Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш.

Автор: Анна БОВА, Анна ОРЕЛ, Яна РОМАНЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заработают продовольственные рынки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

После массовых эпидемий Гавайи аннексировали

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 111140
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 89914
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 19791
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 14698
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
5
 Просмотров: 10251
Украина
Минимальная пенсия составит 2100 гривен
Минимальная пенсия составит 2100 гривен Просмотров: 36
Запретят переводить крупные суммы через терминалы
Запретят переводить крупные суммы через терминалы Просмотров: 18
Костный мозг впервые пересадили от неродственного донора
Костный мозг впервые пересадили от неродственного донора
Лето начнется в мае
Лето начнется в мае Просмотров: 18
Поминальный день перенесли на 6 июня
Поминальный день перенесли на 6 июня Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
2
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
2
22-летняя миллиардерша показала жаркое видео, на котором увлажняет грудь
Голосов: 2859
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua