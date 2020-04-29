Заработают продовольственные рынки

В Украине возобновят работу продовольственные рынки. Их каждый день будут проверять работники Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Продавцы и покупатели должны быть в масках, им будут мерять температуру. Администрации должны установить на входах антисептики и каждый вечер убирать и дезинфицировать помещения. Торговцам следует сидеть за защитными экранами и на расстоянии 3 м друг от друга.

— Ежедневно будут получать разрешение на работу. Если рынок нарушит правила, сможет начать работать через неделю, — говорит главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, 40 лет.

Решение приняли после митингов предпринимателей. 25 апреля в городе Каменское на Днепропетровщине те штурмовали центральный базар, сорвали замки на металлических воротах и начали работать. Через два дня в райцентре Хуст на Закарпатье торговцы перекрыли трассу Мукачево-Рогатин. Митинги прошли в Полтавской, Черновицкой, Одесской, Херсонской, Львовской, Запорожской, Винницкой областях.

Карантин в Украине будут снимать в пять этапов. Между каждым будет 10 дней. Будут запускать при условии постоянного снижения количества инфицированных.

Позволят гулять в парках, откроют велопрокат, автомойки, часть салонов красоты. Будут работать нотариусы, адвокаты и аудиторы.

На втором этапе откроют бытовые магазины, кинотеатры под открытым небом, спортзалы, гостиницы. Возобновится обучение выпускных классов.

Далее заработают торгово-развлекательные центры, театры, базы отдыха, междугородное сообщение в пределах областей.

На четвертом и пятом этапах запустят метро и наземный транспорт, откроют образовательные учреждения, рестораны и кафе.

— Если количество заболевших будет снижаться, то второй, третий и четвертый этапы могут начаться одновременно, — говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, 44 года.

На 29 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 9866 человек. Излечились 1103 человек, умерли — 250. Больше всего больных в Черновицкой области — 1489.

На въезд и выезд закрыты райцентры Олешки и Каховка на Херсонщине, Подольск Одесской области, город Почаев Кременецкого района на Тернопольщине. Вокруг городов выставлены патрули.

Вспышка инфекции произошла в Харьковской областной психбольнице — 11 больных. В Запорожье закрыли общежитие, где заболевание диагностировали у 13 человек.

С 21 апреля изолировано на две недели девятиэтажное общежитие на ул. Просвещения, 5, в городе Вишневое под Киевом. Коронавирус обнаружили у 78 из почти 300 жителей, умерли двое 47-летних людей. Жили на разных этажах.

Вокруг дома натянута лента, дежурят полицейские и Нацгвардия. Во дворе в палатке жителей тестируют на болезнь.

Пищу людям через патрульных передают родственники. Продукты и воду свозят волонтеры. Городская власть организовывала разнос по квартирам продуктовых наборов: сахара, муки, масла, макарон и йогуртов.

— Подруга живет в этом доме. Понимает, что переболеют все. Общежитие — худшее место для самоизоляции, потому что туалет и кухня общие, — говорит 39-летняя Оксана Хмелевская.

Общежитие поделено на блоки. В каждом три комнаты с одним туалетом и ванной. Кухня одна на три блока.

— Большинство больных в том крыле, где жила умершая. С ней многие дружили. Якобы жила с 12-летним сыном, — рассказывает по вайберу жительница. Просит имя не называть. - У Людмилы была пневмония, она обратилась к врачу. Сказал лечиться дома. Когда ее не стало 14 апреля, комнату опечатали, выставили патрули. Через три дня умер сосед с восьмого этажа. Люди начали бить тревогу — сами дезинфицировали блоки, обрабатывали перила, двери.

Райцентр Подольск в Одесской области закрыли после того, как коронавирус обнаружили у 32 работников районной больницы.

— Пускаем только машины, которые везут продовольствие, средства защиты растений, костюмы с масками и горюче-смазочные материалы, — говорит заместитель городского головы Анатолий Корочовый, 60 лет. - Людям, работающим на предприятиях критической инфраструктуры, выдали спецпропуска. Транспорт и такси не ездят.

— Есть масса дураков, которые пренебрегают правилами. Толпами стоят у банков, лезут на плечи в аптеках, — говорит горожанка Ольга Паскалова, 35 лет. — Цены на продукты повысились. Раньше отдавала почти 500 гривен, а сейчас за тот же набор — 800. Улицы не моют, как надо. Что-то слегка брызгают. Патрули вроде и есть, но толпы никуда не деваются. Врачи не обеспечены необходимым. Но боятся об этом говорить.

В селе Заря Ривненского района с 28 апреля ввели комендантский час. С 20:00 до 8:00 запрещено ходить и ездить по улицам. На въездах стоят патрули.

Выявили 28 больных из более 5 тыс. населения.

— Люди к ограничениям относятся с пониманием, — говорит местная Юхимчук Раиса. — По селу ездит автомобиль с громкоговорителем. Призывает оставаться дома.

Вокруг Почаева Кременецкого района на Тернопольщине выставили четыре блокпоста. В городе — более 80 больных, по состоянию на 28 апреля.

— Местная и Кременецкая райбольницы подготовлены к приему пациентов. Ситуация напряженная. Много людей контактировали с инфицированными, — добавляет председатель Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш.