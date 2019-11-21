Заработали штрафы за перевозку детей без автокресел

С 20 ноября водителей начали штрафовать за перевозку детей без автокресел. За первое нарушение с них будут взимать 510 грн. За повторное - 850 грн.

По новому закону, детей, ростом меньше 145 см и до 12 лет, запрещено перевозить без автокресла. Можно пользоваться бустером - устройством, которое удерживает малыша, или треугольником-адаптером, который дополнительно прикрепляют к ремням безопасности. Не позволено возить в кузове грузовика детей, не достигших 16-летнего возраста, а организованные группы - в темное время суток.

Младенцев нужно возить в автолюльке. Предварительно ее фиксируют автомобильными ремнями. Люлька должна располагаться перпендикулярно направлению движения машины. Если малыша в люльке перевозят на переднем сиденье, то необходимо отключить подушку безопасности переднего пассажира. Перевозки детей на заднем кресле, прицепе, в коляске мотоцикла запрещены.