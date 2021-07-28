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четверг, 29 июля 2021 06:50

Жара спадет после 14 августа

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Жара продержится в Украине и в начале августа. В большинстве областей будет до + 35 ... 39 ° C. Температура начнет снижаться ближе к концу лета.

- На Тернопольщине и в Чернигове в начале месяца может дойти до 40-42 градусов тепла, - говорят в Укргидрометцентре. - В горных районах может прогреться до плюс 35. Среднемесячное количество осадков будет в пределах нормы.

Температура в августе будет более стабильная, чем июльская, говорит народный синоптик 81-летний Леонид Горбань:

- С 1-го по 14-е число термометры будут показывать 31-35 градусов тепла. Затем жара начнет отступать до плюс 24-26. В конце августа днем ​​будет около 20 градусов.

Периодически будут идти дожди.

- 7-8 числа украинцев ожидает мощная буря, - продолжает Горбань. - До 11 августа будут идти незначительные дожди. Сильнее будут в середине месяца. В конце лета тоже ожидаются - частые, но небольшие.

Магнитные бури ученые прогнозируют 2-3, 16-17 и 18-20 августа. Может болеть голова, повышаться давление, появляться тревожность и усталость. Врачи в эти дни рекомендуют больше отдыхать и отказаться от алкоголя.

В этом году погода плохо повлияла на часть сельскохозяйственных культур.

- Заметно снизилось качество урожая зерновых и рапса. На это, в частности, повлияли дожди, - говорит руководитель агрономического департамента компании "Укравит" Александр Мигловец, 33 года. - Для остальных культур и насаждений сейчас благоприятная погода. Могут дать хорошую урожайность.

В этом году в Украине могут вообще собрать около 100 млн т зерновых и масличных культур, заявлял в мае министр аграрной политики Роман Лещенко.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО
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