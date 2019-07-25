С 23 июля до 1 октября в водоемах Украины запретили ловить раков.

— Сейчас у раков началась вторая линька, когда они меняют панцирь, — говорит начальник рибоохраного патруля Киевской области 35-летний Владимир Мухин. — Это важный этап в их жизни. Бывает дважды в год, длится от нескольких часов до суток. Новый панцирь затвердевает за полтора месяца. В это время раки медленно двигаются, уязвимые. Запрет на вылов нужен для сохранения их популяции.

В каждой области запрет будет действовать разный период. В Киевской - продлится с 15 июля по 1 сентября, в Черниговской и Хмельницкой — с 1 августа по 15 сентября. За нарушение браконьерам угрожает 700 гривен штрафа.

— Кроме него, должны заплатить 25,5 гривни компенсации за каждого пойманного рака. За особь менее 10 см — вдвое больше, — объясняет Владимир Мухин.

С 1 октября раков можно будет ловить опять. Одному человеку — до 30 раков за сутки. Ловить разрешено только днем, вылов в темное время суток с использованием фонарей запрещен.