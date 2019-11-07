Закрывают на ремонт пункт пропуска

С 7 по 15 ноября закрывают на ремонт контрольно-пропускной пункт "Каланчак", расположенный на админгранице с Крымом.

За сентябрь граждане пересекли "Каланчак" 110 тысяч раз — 47 тысяч на выезд и 63 тысячи на въезд. В то же время за этот период через "Чонгар" совершили 173 тысячи пересечений, а через "Чаплинку" — 40 тысяч.

С 20 сентября ремонтировали пункт пропуска "Чаплинка". Там построили инфраструктуру для работы пограничных служб. Также построили центр предоставления административных услуг, автостанцию, здание для отдыха водителей.

Для пропуска работают два перехода — "Чаплинка" и "Чонгар".