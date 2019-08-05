За выходные в авариях погибли 10 человек

В течение выходных в Украине произошло 1257 ДТП. По меньшей мере 10 человек погибли.

3 августа в селе Струсово Теребовлянского района Тернопольской области столкнулись фура и рейсовый автобус с двумя десятками пассажиров. Травмы получили три человека. Прицеп грузовика оторвался и ударился в ехавший позади автобус.

Легковушки "Сузуки", "Шкода" и ВАЗ столкнулись в селе Песчаное Золотоношского района Черкасской области. В результате удара на месте погибли супруги, еще три человека получили травмы.

Возле села Петрово Беляевского района Одесской области лишился жизни семилетний мальчик. 44-летний водитель ВАЗ 2103 не справился с управлением и съехал в кювет. Столкнулся с деревом и перевернулся.

Три человека погибли в городе Люботин на Харьковщине. Их "Жигули" влетели под грузовик "Рено".

4 августа возле села Новопетровское на Николаевщине столкнулись легковые автомобили "Шкода" и "Вектра". 59-летний водитель последнего погиб на месте.

В Боярке под Киевом, столкнулись седан "Шевроле" и внедорожник "Мерседес". Водитель легковушки — сотрудник Государственной службы охраны. Он погиб.