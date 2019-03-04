За воспитание чужого ребенка платят девять тысяч гривен

В Виннице ищут патронатные семьи, которые могли бы временно воспитывать чужих детей и ухаживать за ними. За это предлагают 9 тыс. грн ежемесячно. Также отдельно на каждого ребенка - 3700 грн.

- Ищем семьи, которые могли бы на три-шесть месяцев взять детей на воспитание. Речь идет о тех, кого забирают от родителей. Причиной может быть агрессия или сексуальное насилие над детьми. Или когда родители злоупотребляют алкоголем, - говорит директор Винницкого городского центра социaльных служб для семьи, детей и молодежи 48-летняя Нaтaлия Добровольськaя.

Патронажная семья должна жить в официальном браке. Воспитывать своих детей или иметь опыт. Это может быть педагог-воспитатель. Собрать полный пакет документов. В частности - справку от психиатра, нарколога. Обязательно жить в собственном доме или квартире, где могли бы выделить детям отдельную комнату.

- Очень трудно найти семьи, подходящие по всем параметрам. Мы их тщательно проверяем. Одна семья вроде бы соответствовала требованиям. Пришли обследовать жилищные условия. А у них в доме - как бомба упала. Оправдывались, что делают ремонт. Значит, им нужны деньги, чтобы его завершить, - говорит Наталия.

Пока ни одна семья не прошла отбор.

- Как только кто-то будет идеально нам подходить, они пройдут обучение. Им будет помогать психолог. Когда дети будут находиться в чужой семье, их родные родители имеют право видеться с ними. К этому тоже надо быть готовым. Если ребенок не сможет вернуться к родным родителям, то пaтронaтнaя семья для него может стaть новой семьей, - объясняет Добровольская.

В службе составляют паспорт патронатных семей, чтобы знать, кто может взять на воспитание одного ребенка или трех-пяти. Братьев-сестер разделять не планируют.