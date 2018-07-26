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пятница, 27 июля 2018 07:40

За три часа выпала трехмесячная норма дождя
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25 июля в Киеве прошел сильный ливень с градом и шквальным ветром. Дождь шел почти 3 ч. Залил подземные переходы возле станций метро Шулявская и Политехнический институт, часть просп. Победы на жилищном массиве Нивки. Затопило Индустриальный путепровод, Лукьяновскую площадь, аэропорт "Киев". Уровень воды достигал 2 м.

Ветер срывал билборды и электрические провода, выкорчевал десятки деревьев. Часть их падали на припаркованные автомобили.

На ул. Елены Телиги обвалилась часть путепровода. Конструкцию смыло водой, бетонные плиты съехали вниз. Сейчас ее ремонтируют.

Вечером в столице образовались 9-балльные заторы. Больше всего машин стояло в центре города — возле станций метро Университет, Театральная, Золотые ворота, Дворец спорта. Службы такси подняли тарифы в два-три раза. Водители отказывались ехать на вызовы дешевле 200 грн.

— Такого апокалипсиса в столице за последние годы не вспомню, — говорит киевлянка Анна Денисенко, 29 лет. — Ехали в сторону Нивок автобусом. Буквально за пару метров от него на дорогу упало огромное дерево. Если бы рухнуло на автобус, сильно бы погнуло крышу и пассажиры могли получить травмы.

На ул. Даниила Щербаковского на пятиэтажку упал тополь. Его ветер вырвал с корнем. Дерево повредило крышу, разбило балкон.

За 3 ч ненастья в Киеве выпала трехмесячная норма дождей.

— Дренажная система не справилась с таким количеством воды, — говорит начальник управления по чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук. — Больше всего пострадали Соломенский, Шевченковский и Святошинский районы. Всю ночь откачивали воду, убирали деревья. Сейчас все под контролем.

Ненастье 24–25 июля пронеслось и в других регионах страны. Больше всего от ливней и шквального ветра пострадали Запорожская, Винницкая, Полтавская, Житомирская, Днепропетровская, Ивано-Франковская области. Обесточено 117 населенных пунктов.

В поселке Комышеваха Ореховского района на Запорожье молния попала в двух мужчин. Стояли возле магазина. Выжили. Разряд молнии попал и в 66-летнего жителя села Новотроицкое того же района. Мужчина госпитализирован.

В Кременчуге на Полтавщине дерево упало на детскую площадку, травмировало 2-летнего ребенка и родителей.

Ливень вызвал существенное поднятие воды в реке Быстрица-Надворнянская. Она вышла из берегов и частично разрушила пешеходный мост в селе Фитькив Надворнянского района на Ивано-Франковщине. Затоплены жилые дома.

В селе Дроговиж Николаевского района на Львовщине 52-летний мужчина спрятался от ливня под припаркованный грузовик. Водитель его не увидел и переехал. Мужчина погиб.

Жилищный массив в винницком микрорайоне Вишенки затопил ливень 24 июля. Местные обвиняют коммунальщиков, потому что те не почистили сливные канализации от мусора.

До конца недели дожди будут идти во всех регионах.

Ливни продлятся еще несколько дней. При чем кое-где со шквальными порывами ветра и градом. В пятницу и субботу они охватят всю Украину.

— 29 июля дождь пройдет преимущественно в западных и северных областях. Ливни будут локальными, — говорит синоптик Укргидрометцентра 43-летняя Наталия Голеня. — Прояснится в понедельник. На смену дождям придет жара.

Автор: Татьяна САРАХАН, Сергей ДЗЕХ
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Дата
27
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