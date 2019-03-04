За сжигание травы штрафуют на сумму от 170 до 1190 гривен

64 пожара возникло с начала года из-за сжигания сухой травы.

27 февраля в Любешовском районе Волыни задержали мужчину, который сжигал сухую траву. Работники правоохранительных органов составили административный протокол.

17 февраля при въезде в город Жолква на Львовщине подожгли сухую траву в 30 м от заправки. Огонь достигал высоты 4 м. Люди вызвали пожарных.

На Ивано-Франковщине зафиксировали три случая сжигания сухой травы в течение февраля.

— С наступлением теплой погоды количество вызовов на такие пожары каждый день растет, — говорит 45-летний Орест Галонько из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. — Пожары, возникающие в результате сжигания сухой растительности, листьев, мусора, вредят грунтам, растительному и животному миру и человеку. Приводят к лесным пожарам, затяжным глубинным торфяным пожарам. Их тушение требует значительных материальных и человеческих затрат.

Поджог сухой травы предусматривает административное наказание. Нарушители должны заплатить от 170 до 340 грн. Если его зафиксировали на объектах природно-заповедного фонда, размер штрафа увеличивается до 680 грн. Должностным лицам за это придется выложить от 850 до 1190 грн.