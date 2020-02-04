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четверг, 06 февраля 2020 05:26

"За шесть лет оккупации ни разу искренне не улыбалась"

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— Не могу смотреть, как украинцы с материка выставляют в соцсетях фото из Крыма. Спокойно едут туда, отдыхают, развлекаются, — говорит переселенка 49-летняя Оксана Шинкаренко. — А у нас там осталось все. И ничего не можем вернуть, даже взглянуть.

Оксана родом из Симферопольского района. Имеет специальность бухгалтера. После учебы вышла замуж за Валерия, родила троих дочерей.

С начала оккупации семья уехала с полуострова. Сейчас живут в общежитии на ул. Гоголевской в Киеве, в бывших усадьбах художников Владимира Орловского и Николая Пимоненко. Там живут переселенцы.

— До 1993 года мы жили скромно, — рассказывает женщина. — Потом как-то наладилось, начали возводить дом. На строительство отдавали все деньги. В каждые тарелочку и полотенечко вкладывали душу. В 2012-ом завершили дом.

7 декабря 2013 года Оксана уехала в Киев.

— Не могла сидеть дома, когда увидела, как на Майдане бьют, — вспоминает. — Решила помогать, пошла в комендантскую сотню. Охраняли дом профсоюзов.

Аннексия для меня началась 24 февраля, в мой день рождения. Тогда Путин в прямом эфире заявил, что Крым "вернулся в родную гавань". От страха я потеряла сознание. Поняла, что началась война, а в Крыму осталась семья. Не могла спать, кричала во сне. 4 марта вырвалась домой.

Первой хотела забрать самую маленькую дочь. Ее стали травить учителя. Говорили: "Твоя мама — майданутая, приедет наркоманкой". Издевались взрослые, дети не трогали. Мужу сказала не пускать дочь в школу, боялась второго Беслана (3 сентября 2004 года российские спецназовцы расстреляли в школе города Беслан Северной Осетии 334 человека, включая 186 детей. Назвали это антитеррористической операцией. — ГПУ). Возле школы стояла воинская часть. Я понимала, что ее будут атаковать.

7 марта мы с самой младшей приехали в Киев, поселились на Майдане. Я хотела перевезти сюда всех, а сама — поехать защищать Крым. Несколько недель жили у знакомого, спали на надувных матрасах. Потом переехали в город Дубляны под Львовом. Там у дочери начались проблемы, вернулись в Киев.

В столице Оксана Шинкаренко с дочкой оформились переселенцами. Получили комнату в общежитии.

— Думала, это затянется на месяц-два. Но до сих пор не устроили свою жизнь. Дочке было тяжелее, чем мне. У нее разрушилось все. За шесть лет оккупации она ни разу искренне не улыбалась.

Через месяц в Киев переехала старшая дочь Оксаны.

— До аннексии она работала менеджером в спортклубе, дружила с коллегами. Но владелец клуба просмотрел ее страницу в соцсети и сдал ФСБшникам. Дочке позвонил друг: "убегай в чем стоишь". Она убежала с одной сумочкой. В тот же вечер в наш дом приехал черный "воронок". Через три дня из Крыма выехал и муж. Нас не предупреждал, чтобы его не схватили. Бежал с одним набором для пикника — четыре тарелки и ложки.

— Больше всего на нас давила война. Но поразила сплоченность. Люди объединялись в добровольческие батальоны, перли на склады все, что имели. Я не просила помощи. Понимала, если есть руки-ноги, могу обеспечить себя. Работала няней.

В 2015 году Валерий Шинкаренко пошел на войну. Воевал в районе Светлодарской дуги. Через год демобилизовался.

— Сейчас все по-другому, — говорит Оксана Шинкаренко. — Не все переселенцы из Крыма патриоты. Есть такие, которые уехали, потому что не смирились с российским вторжением. Но есть такие, которым в Украине просто удобнее. Принимают волонтерскую помощь, пользуются ею, даже не благодарят. Есть такие, которые использовали оккупацию для наживы. Создавали фонды помощи, насобирали денег, накупили себе квартир и выехали в Испанию. Как беженцы, которым трудно.

Недавно к Оксане и Валерию Шинкаренко переехала средняя дочь. Она — единственная, кто может вернуться в Крым.

- Дом в Крыму продать невозможно, потому что он записан на нас всех, а мы невъездные, - говорит Оксана.

Перешли на украинский

Семья Шинкаренко общается на украинском. Перешли на него, когда переехали в Киев.

— Однажды по дороге домой зашла купить хлеба в супермаркет "Пчелка", — рассказывает Оксана Шинкаренко. — Попросила кассиршу разговаривать со мной на украинском. И тут вся очередь за мной взбесилась: "что это за обезьяна?"Обступили меня, стали кричать, пихать. Я позвала охранника, но он начал нападать с толпой. Чувствовала себя животным в зоопарке.

Дома Оксана описала случай в соцсети. На следующий день ее пригласила к себе менеджер супермаркета.

- Та кассирша объяснила, что ее родной-русский. Ответила им обоим: "Поймите, я — беженка из Крыма. Для меня важно выучить украинский и я выучила. Не имею агрессии лично к вам". Кассирша расплакалась. Затем менеджер пригласил на кофе. Просмотрела видео с камер. Говорит, как вы это все выдержали?

Автор: София СТАРОКОНЬ
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