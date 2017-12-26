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среда, 27 декабря 2017 00:10

За освобождение 74 украинцев отдадут 306 сепаратистов

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Обмен пленными на Донбассе состоится 27 декабря по формуле "306 на 74", заявил вожак боевиков ДНР 41-летний Александр Захарченко 25 декабря.

— Был пакет несогласованных вопросов относительно проверки пленных. Кто-то не хотел принимать участия в обмене. Чей-то срок заключения заканчивался в дни, когда уже шла техническая работа по подготовке освобождения, — написала в "Фейсбуке" первый заместитель главы Верховной Рады, уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, 46 лет.

Сейчас стороны работают над техническими деталями обмена.

— Следующим шагом должна быть встреча представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова относительно предоставления мандата миротворцев, — говорит политолог Алексей Якубин. — Формула "74 на 306" показывает, что стороны пока не дошли до варианта "всех на всех". Не исключены дальнейшие переговоры.

16 ноября руководители псевдореспублик после телефонного разговора с президентом России 65-летним Владимиром Путиным поручили подготовить обмен задержанными с Украиной. 14 декабря Путин призвал "сделать хороший шаг навстречу людям накануне Нового года и Рождества".

Автор: Юлия ПАСИЧНЫК
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Дата
27
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