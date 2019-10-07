За неделю оккупанты убили трех воинов

С начала октября российские войска 165 раз нарушали режим прекращения огня на оккупированном Донбассе. Обстреливали и участок разведения сил вблизи города Золотое Луганской области.

Первой боевой потерей этого месяца стал 28-летний Юрий Тишик. Вражеский снайпер попал, когда боец ​​дежурил на блокпосту на Луганщине. Старший солдат, служил во 2-м батальоне 14-й механизированной бригады. Родом из села Мызово Старовижевского района Волынской области. В 2016-ом был в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Второй контракт подписал летом этого года. Дома остались жена и сын.

4 октября во время обстрелов недалеко от Марьинки в Донецкой области погиб старший солдат Олег Ременной, 33 года.

Служил в 1-й отдельной танковой Северской бригаде. Родом из райцентра Шпола Черкасской области. Контракт на военную службу подписал 13 мая 2017-го. У него остались мать, брат и дочь.

После обеда 6 октября во время пулеметного обстрела позиций под Красногоровкой Донецкой области оккупанты убили 41-летнего Ивана Дейкуна.

Старший солдат, заместитель командира боевой машины в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. Родом из города Южноукраинск Николаевской области. Дома остались жена и 16-летний сын.

С 1 по 6 октября ранения и боевые травмы получили семь защитников Украины.