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пятница, 20 сентября 2019 00:25

За год скоростной режим нарушили 302 тысячи водителей

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19 сентября на дорогах Украины установили 17 дополнительных камер для фиксации нарушений правил дорожного движения "Трукам". Их используют на восьми участках с высоким уровнем аварийности.

— Эти камеры старые. Ими пользовались еще инспекторы ГАИ, новые полицейские не планировали использовать, — говорит автоюрист Владимир Караваев, 58 лет. — Из-за того, что в Украине пятый год не может заработать автоматическая фиксация правонарушений, инспекторы вынуждены вернуться к старым камерам. Это временная мера. Скоро на патрульные машины установят устройства, фиксирующие нарушения в режиме движения.

До сих пор в пользовании работников департамента патрульной полиции было 100 лазерных измерителей скорости.

— Во времена ГАИ имели 170 "Трукамов". После расформирования структуры их оставили на складе, — добавляет Караваев. — Из-за неправильного хранения восстановили половину.

Первые "Трукамы" у патрульных появились в октябре прошлого года. С тех пор с их помощью составили 302 тыс. административных постановлений.

— За последние восемь месяцев количество аварий на дорогах растет, — говорит Владимир Караваев. — Превышение скорости — вторая среди причин ДТП. Однако именно такие имеют самые тяжелые последствия.

Автор: Соломия ЦУРА
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