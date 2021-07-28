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четверг, 29 июля 2021 00:35

За год перемирия на Донбассе погибли 60 украинских военных

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27 июля прошел год, как президент Владимир Зеленский объявил о всеобъемлющем перемирии на Донбассе. Враг придерживался его около месяца и нарушил все договоренности.

За время так называемого перемирия российские наемники атаковали защитников Украины 1995 раз. Армия потеряла 60 воинов. Преимущественно - от пуль снайперов, артиллерийских обстрелов, противотанковых ракетных комплексов и мин. Больше всего погибших было в апреле - 14, феврале - 11 и марте - 9. Не имели потерь в августе и декабре 2020 года.

- С начала 2021 года мы фиксируем активное применение снайперских групп противника, в том числе из состава сил специального назначения российских вооруженных сил, - заявил в мае командующий объединенных Вооруженных сил на Донбассе 51-летний Сергей Наев.

В течение года ранения получили 162 защитника Украины.

- Несмотря на нарушение перемирия с российской стороны, по сравнению с периодом с июля 2019 года по июль 2020-го, результаты действия режима прекращения огня очевидны: вдвое меньше погибших украинских военных, втрое меньше раненых и обстрелов, - говорит спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович, 45 лет.

- Перемирие провалилось, - говорит военный эксперт 55-летний Олег Жданов. - Путин никогда его не выполнял, потому что всегда заявлял, что "их там нет".

Это мертворожденная идея. Российские военные продолжают обстреливать наши позиции, нанося урон. На самом деле, Украина ни с кем не договаривалась о перемирии. Мы единолично сообщили России и ОБСЕ, что прекращаем огонь. Москва сразу заявила, что не является стороной конфликта и не несет ответственности за выполнение условий мира боевиками. А мы с боевиками переговоров не вели. Перемирие было обречено.

За этот год на фронт перестали пускать журналистов, не знаем реальной картины. Но самолеты с ранеными прибывают постоянно. На прошлой неделе в Киев прилетел очередной борт. Это означает, что в Днипре и Харькове госпитали переполнены.

В армии - деградация, в плане морального состояния и боевого духа. Часть подразделений постоянно участвуют в международных учениях. Они - фасад вооруженных сил, их постоянно показывают. Но для большинства армейцев ничего не изменилось. Как сидели в окопах, так и сидят. Как были батальоны неукомплектованы и ограничена боеспособность - так и осталось.

Москва использует перемирие для учений на оккупированной территории. Готовится к новой горячей фазе?

- Россия постоянно проводит военные учения. В этом году - вдоль западной границы Беларуси. Демонстрируют НАТО, какие они мощные и если с ними не считаться - развяжут войну.

К чему ведет такое перемирие?

- Мы сами замораживаем конфликт и оттягиваем урегулирование ситуации. Страдаем больше всего, потому что война идет на нашей территории. Если Зеленскому нужно время для подготовки политических решений - будем считать, что это такая цена.

Для успеха политического направления нужно начинать с военного. Пока у нас не будет Вооруженных сил, способных выполнить задачи по восстановлению территориальной целостности Украины, мы на переговорах никто. С нами не будут разговаривать.

Главное достижение перемирия - фиксированная линия столкновения, не продвигается вглубь Украины, говорит военный эксперт Игорь Козий:

- Мы должны исходить из стратегической цели, дало ли это перемирие Украине возможность вооружиться и перестроиться. Насколько безосновательно мы сегодня теряем граждан в погонах - именно этот вопрос прежде всего должен стоять во время подведения итогов. Причем итогов не только этого перемирия, но и всех событий, которые происходили в течение 2014-2019 годов.

Что дал Украине год затишья на Донбассе?

- Общество не понимает, происходят ли реформы в Вооруженных силах. О событиях на Донбассе известно из сообщений военной пресс-службы. Но не видим ни стратегической цели, ни перспективных шагов. Мы не знаем, будут ли доведены до конца вещи, которые анонсирует Верховная Рада.

Нация тогда сильна, когда объединена единой целью. Есть надежда, что в следующие годы не произойдет большего обострения, и мы реально сможем показать, чего достигли, - говорит Козий.

Автор: Руслан ГРИШКО, Дмитрий КНЯЖИЧ
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