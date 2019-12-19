Высшее профессиональное училище №7 дает рынку труда конкурентоспособных специалистов

Высшее профессиональное училище №7 в городе Кременчуг - это мощное профессионально-техническое учебное заведение Полтавщины с современной материально-технической базой и высококвалифицированным творческим коллективом.

В училище получают образование 870 учащихся. Сформированы 38 учебных групп. Осуществляется подготовка квалифицированных рабочих из 16 профессий по шести направлениям - металлообработка, электротехника, сварочное производство, строительная отрасль, бухгалтерский учет, информационно-коммуникационные технологии. Младших специалистов - по трем специальностям: "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика", "Прикладная механика", "Отраслевое машиностроение". Также по четырем образовательно-профессиональным программам - "Технология обработки материалов на станках и автоматических линиях", "Обслуживание станков с программным управлением и робототехнических комплексов", "Сварочное производство", "Монтаж и обслуживание электрических машин и аппаратов".

Училище сочетает три типа учебных заведений - общего среднего, профессионально-технического и профессионального образования перед высшим. Определено базовым учреждением по апробации и внедрению в учебно-производственный процесс профессионально-технических учебных заведений государственного стандарта по профессии 7219 "Сварщик". В 2018 году создали учебно-практический центр по профессиям "Сварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки".

С целью обеспечения качества подготовки младших специалистов (профессиональных младших бакалавров) заключен договор о творческом сотрудничестве с вузами - Кременчугским национальным университетом им. Михаила Остроградского, Кременчугским институтом Днепропетровского университета им. Альфреда Нобеля, колледжем Кременчугского национального университета им. Михаила Остроградского, Полтавским кооперативным колледжем, Полтавским нефтяным геологоразведочным техникумом Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка, Полтавским институтом экономики и права Открытого международного университета развития человека "Украина". Также - Украинской инженерно-педагогической академией (г. Харьков), Харьковским национальным университетом радиоэлектроники, Национальным аэрокосмическим университетом им. Николая Жуковского "Харьковский авиационный институт", Харьковским национальным экономическим университетом им. Семена Кузнеца, Харьковским государственным университетом питания и торговли, Национальным техническим университетом Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", Харьковским государственным профессионально-педагогическим колледжем им. Владимира Вернадского, Национальным техническим университетом "Днепровская политехника", Полтавским национальным техническим университетом им. Юрия Кондратюка и др.

Ученики продолжают обучение в учреждениях высшего образования не только Украины, но и за ее пределами. Едут в Польшу и Словению. Социальными партнерами заведения являются предприятия-заказчики кадров - "АвтоКрАЗ", Кременчугский колесный завод, Кременчугский завод дорожных машин, Крюковский вагоностроительный завод, общество "МЖК Житлобуд", предприятие "Меандр", общество "АВМ Ампер", Кременчугский сталелитейный завод, Полтавский горно-обогатительный комбинат.

Значительное внимание уделяется участию студентов во всеукраинских ученических и профессиональных фестивалях, конкурсах и конференциях. Это позволяет ознакомиться с опытом работы компаний и специалистов, задействованных в ІТ-отрасли, быть в курсе актуальных технологий и средств разработки, требований потенциальных работодателей.

Овладевая в нашем заведении профессиями "штукатур", "облицовщик-плиточник", "художник", "столяр строительный", "монтажник гипсокартонных конструкций", "каменщик", учащиеся выполняют отделочные работы в учебных корпусах и производственных мастерских декоративными штукатурками, осовременивают училище дизайнерскими гипсокартонными конструкциями, изделиями, мебелью и т. п. Для конкурентоспособности рабочих кадров важно обеспечить комплексную модернизацию системы профессионально-технического образования и повышения в обществе престижа рабочих профессий.

Наш адрес: Полтавская обл., г. Кременчуг, ул. Вадима Пугачева, 14. Тел.: 0(98) 100 14 77, 0(67) 540 96 31, 0(95) 790 41 61.