Ввели штрафы за травлю в школе

Верховная Рада ввела штрафы за травлю в школе. Ими будут наказывать учеников, а также учителей, директоров школ — за бездействие.

За виновников в возрасте до 16 лет штраф заплатят родители — от 850 до 1,7 тыс. грн. За повторную травлю или группой лиц — до 3,4 тыс. грн.

- Школы часто скрывают факты буллинга. Так защищают свою репутацию, — говорит юрист Антон Зубков, 43 года. — Доказать, что ребенка травят, можно с помощью показаний родителей, учащихся, учителей. Доказательством могут стать и телесные повреждения. Когда пострадавшая семья подает заявление в правоохранительные органы, следователь должен собрать нужные данные.

В законе буллинг определяют как действия участников образовательного процесса по психологическому, физическому, экономическому, сексуальному насилию. Почти четверть украинских школьников считают себя жертвами издевательств. Около 40% из них не рассказывают об этом родителям, по данным опросов. 44% из тех, кто наблюдал, как издеваются над сверстниками, не реагировали из-за страха.