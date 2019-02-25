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вторник, 26 февраля 2019 06:55

"Все успевали — стреляли в ответ и одновременно варили суп"

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— У нас были обычные будни, о которых обычно не пишут истории. Мы просто копали рвы, блиндажи, готовили места под блокпосты, — говорит 29-летний Артур Киреев, командир инженерно-технической роты в 93-й бригаде. — Кажется, что здесь ничего героического нет. Но этот труд спасал жизни сотням ребят.

Артур Киреев родом из Донецка. Сирота, его воспитывали бабушка с дедом. В 2013-м окончил Национальную академию сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Год отслужил в мирной Украине, а с началом войны попал на фронт. Занимался минированием территории, обустраивал блиндажи и блокпосты.

— Мы находились в районе Красногоровки Донецкой области. Один полковник, командовавший ротой, попросил меня выкопать блиндаж, - продолжает. — Наш трактор до ночи его рыл, но из-за каменистой почвы далеко не пролезли. На утро нам приказали изменить позиции, мы отошли на 400 метров. Там сделали новую позицию, а по старой начали пулять московские оккупанты. Туда летели "грады", мины, САУ. Только чудо спасло нас всех от гибели.

Переехали на новый блокпост. Там стали свидетелями безумного боя. Оккупанты шли в наступление, и я четко видел их на расстоянии в сотню метров. У нас началась полномасштабная война.

Наряду с равнодушием, я увидел настоящий героизм наших бойцов. Во время одного боя, всем пришлось взяться за автоматы, несмотря на род войск. Так горячо стреляли террористы. Рядом стояли наши минометчики. Они все успевали делать — стреляли, одновременно варили суп и пели песню: "Путин х..ло! Ла-ла-ла..!"

— Подолгу мы нигде не задерживались, поэтому пришлось работать по всей линии огня, даже под Иловайском, во времена битвы за него, — говорит Киреев. — Так все продолжалось до Нового года, потом нас вывели с фронта.

Я приехал в Хмельницкий к девушке Елене, теперь жене. Мирная Украина праздновала, люди радовались жизни. Никто не чувствовал, что на Донбассе продолжается война. Немного отдохнув, вернулся в часть. Там начал обучать инженерно-саперной работе молодых бойцов. Хотя они уже были лучше подготовлены, чем те, кто шел воевать в 2014 году.

Мы снова вернулись в зону боевых действий. Менялись на фронте батальоны, бригады. Они оставляли минные заграждения, приходилось идти со своей группой и расчищать территорию. Параллельно выезжали на объекты, где наоборот нужно было минировать.

Тяжелое ранение Артур Киреев получил 15 ноября 2015-го во время минирования территории возле села Опытное Марьинского района Донецкой области.

— Я получил от комбата задачу — заминировать территорию между позициями шахта "Бутовка" и военной частью "Зенит" возле Донецкого аэропорта, — рассказывает Артур Киреев. — Он предлагал, чтобы я взял специальную машину и выложил по всей территории почти 200 мин. Это было нереально сделать — мы находились в поле в нескольких сотнях метров от оккупантов. Поле было неизучено, там могли находиться опасные сюрпризы. Поэтому приняли решение делать все вручную.

Мы почти выполнили задачу — 200 противотанковых мин расставили по периметру. Нас прикрывала "беха" (бронированная машина пехоты. — ГПУ) из "Зенита". Сначала россияне стреляли по ней, потом начали крыть нас минами. Мне еще оставалось поставить две свои мины, как рядом что-то взорвалось. Я упал. Оклемался, удивился, что совсем не чувствую ног до пояса.

Побратимы быстро начали нас эвакуировать и направили в Опытное, где были врачи. Во время обстрела ранили семерых бойцов, еще один боец, старший сержант Благовест — погиб. Вместе со мной серьезно был ранен Владимир Отинов. В его легкое попал осколок, и начала собираться жидкость. Если бы не своевременная и профессиональная работа медиков, он там бы и умер.

Из Опросного меня перевели в город Селидово. По дороге пытались постоянно всунуть "алкотестер". Меня это бесило, потому что заставляли дышать в эту штуковину. Потом я потерял сознание и очнулся уже в Днипре в больнице им. Ильи Мечникова.

Ранение приковало Артура Киреева к инвалидной коляске. Пошел учить молодежь — преподает минное дело. Переехал на постоянное жительство во Львов.

Хранит билет с поезда

— На время его ранения мы не были женаты. Я была студенткой и накануне ранения Артура ночевала у подруги, — рассказывает 29-летняя Елена, жена Артура Киреева.

— В тот день в городе проходили местные выборы, и нам предложили побыть наблюдателями. Я сижу злая, уставшая, мне звонит его командир Саша и говорит: "Ты только не волнуйся, но Артура ранили".

К тому моменту мы встречались восемь лет. Познакомились в поезде. Он ехал в Донецк из Хмельницкого, а я в Харьков к тетке. Я до сих пор храню тот билет, чтобы показать потом детям.

Мы поженились во Львовском госпитале. У Артура была температура, он лежал уставший. Помню, одет в синюю кофту. И просил: "Давайте, заканчивайте это быстрее", — говорит Елена. — Я была в джинсовой куртке, простом платье. Забежала в один из ювелирных магазинов и говорю: "Дайте два кольца, быстро". Они смотрели на меня удивленно. Когда проходила вся церемония, я заплакала.

Автор: Михаил УХМАН
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