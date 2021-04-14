Враг хочет посеять панику

- У границы с Украиной с 2014 года, с тех пор как началось вторжение на Донбасс, стоят лагеря с российскими военными. Но их никогда не было более 30 тысяч , - говорит главнокомандующий Вооруженных сил Украины 53-летний Руслан Хомчак. - Сейчас под видом подготовки к учениям "Запад-2021" стянули 90 тысяч - 28 тактических групп.

Перемещение техники и личного состава продолжается две недели. Промосковские пропагандистские СМИ пристально отслеживают эти маневры и нагнетают истерию. Хотят дестабилизировать обстановку и посеять панику. Это - информационно-психологическая спецоперация.

Президент 43-летний Владимир Зеленский в течение последних двух недель ездил на Донбасс, говорил с военными на передовой, провел встречи со всеми союзниками.

- Россияне пытаются "поднять температуру" настолько, чтобы показать, что Запад не уверен в поддержке Украины. Мол, на самом деле они не видят в нас партнера. Это - тест. Хотят, чтобы Запад испугался силы России. В этом нет большого секрета, - говорит глава государства.

Союзники Украины - Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО - официально выразили Киеву поддержку в случае полноценного вторжения России. 13 апреля Президент США Джо Байден в телефонном разговоре призвал главу РФ Владимира Путина прекратить провокации возле границы Украины.

Ситуация на фронте остается сложной. С начала апреля погибли 12 украинских бойцов, полсотни ранены.

- Интенсивные огневые удары противник вел по позициям на Бахмутском, Торецком, Кураховском, Авдеевском, Волновахском и Мариупольском направлениях. Активизировались снайперские группы противника на Торецком направлении, - говорит военный эксперт Константин Машовец.

Украинские военные отвечают на огонь боевиков. У деревни Шумы в Донецкой области уничтожили их наблюдательный пост, под селом Водяное уничтожили позиции наемников из минометов.