Врачи отказались извлечь у ребенка клеща

В травмпункте столичной Детской клинической больницы №7 не предоставили медицинскую помощь ребенку, которого укусил за ногу клещ. Имеют челюстно-лицевую специализацию и не занимаются травмами конечностей, объяснили хирурги.

- Клеща сын подхватил на прогулке в парке. Сначала позвонила в "скорую", - говорит мать Анна Маляр, 40 лет. - Там сказали, что можем обратиться в любой травмпункт, и нам обязаны помочь. Мы пришли в ближайшее отделение по месту жительства. Когда они начали отказываться, я нашла в интернете сервис Киевсовета с перечнем районных травмпунктов. Оттуда поняла, что специализированные государственные больницы могут проводить специфические процедуры. Но оказывать первую помощь - их обязанность. А они не хотят брать на себя ответственность. Хирурги сказали, что в их отделении нет лаборатории для исследования клеща. А потом направили в больницу скорой помощи в другой конец города. Мы поехали в Охматдет. Там тоже сказали, что любой травмпункт должен извлечь клеща и отдать в баночке с направлением на анализ. Сейчас мы получили результаты: клещ был инфицирован болезнью Лайма.

Заразился ли ребенок, будет известно через две недели. Мальчику назначили профилактическое лечение.

- Врач сказала, весной почти все клещи заражены, - продолжает Анна. - Чем быстрее достать из организма - тем меньше шансов получить инфекцию. Поэтому отказ извлечь клеща был опасным. А исследовать его могли только, если извлекли в больнице.

В травмпункте комментировать ситуацию отказались.