Впервые пересадили поджелудочную железу

Четыре органа одновременно пересадили 6 августа во Львовской больнице скорой медицинской помощи. Взяли их у 38-летнего мужчины, который скончался от разрыва сосудов мозга.

Сердце получил 46-летний Василий Фесюк из Черновцов, правую почку - львовянка 30-летняя Наталья Романова, левую почку и поджелудочную железу - 45-летний Андрей Москва из Львова. Все трое чувствуют себя удовлетворительно. Операции провели бесплатно.

Сердце Василия Фесюка почти перестало качать кровь. Осложнения получил после воспаления легких. 5 августа приехал в Институт сердца на плановое обследование.

- Три последних года живу на таблетках, не могу работать, помогать жене и детям, - говорит Василий Фесюк. - Живем на третьем этаже. Чтобы подняться, шесть раз останавливался. На последнем обследовании сказали, что меня спасет только пересадка.

Пока врачи изымали сердце у мертвого донора, Василия готовили в соседней палате. Операция длилась 4 часа. Новое сердце качает кровь.

У львовянки Натальи Романовой правая почка начала отказывать 14 лет назад, после гриппа. С 2017 года женщина находилась на диализе - искусственном очищении крови. После пересадки сможет вернуться к привычной жизни.

Львовянин 45-летний Андрей Москва с детства болел сахарным диабетом. В 2013 году развилась почечная недостаточность. Ему пересадили почку и поджелудочную железу.

- На операцию пошел и никому из родных не сказал. Я мечтаю жить, - говорит он.

Операция по пересадке поджелудочной железы - первая в Украине. В мире такую считают одной из самых сложных.

- Во-первых, сложно подобрать донора, - объясняет 34-летний Олег Самчук, главный врач Львовской больницы скорой медицинской помощи. - Им может быть человек до 40 лет, без острого и хронического панкреатита. Ему не должны были запускать сердце после остановки, потому что такая реанимация вредит поджелудочной.

Во-вторых, сложно подобрать реципиента. Те, кто нуждается в пересадке поджелудочной, обычно имеют много хронических заболеваний.

Поджелудочная железа - орган, который легко травмировать, из нее выходят много сосудов. Послеоперационный период тяжелее, чем при пересадке сердца. Чаще случается отторжение, что вызывает острый панкреатит или тромбоз.

Львовским хирургам помогали коллеги из немецкого города Любешов.

- Пересадка поджелудочной сложная. Ее берется делать не каждая немецкая клиника. По всей Германии за год - до 30 трансплантаций, - рассказывает 43-летний Григорий Лапшин, доктор медицины из университетской клиники Любешова.

После операции у Андрея Москвы упал уровень сахара в крови. Это означает, что поджелудочная заработала. Он принимает иммуносупрессийные препараты, чтобы орган прижился.

Ежегодно около 5 тыс. украинцев нуждаются в пересадке органов. Ежедневно до десятка из них умирают, не дождавшись.

- Каждая трансплантация - это шанс на жизнь для украинцев, которые разуверились в медицине, - продолжает Олег Самчук. - Эта операция была бы невозможна без людей, которые дали согласие на трансплантацию органов от умершего родственника.

В Украине есть врачи, которые могут успешно пересаживать органы.

- Государство должно направлять деньги не на оплату операций за рубежом, а в украинские больницы. Нужно увеличить тариф на трансплантацию почки, рассчитать стоимость пересадки легких, печени и сердца детям. Стоимость пересадки поджелудочной пока не рассчитана.

За полгода пересадили 14 органов

Почти 15 лет в Украине не пересаживали органов. В декабре 2019-го в Ковельской районной больнице на Волыни трансплантировали сердце. Вторую такую операцию сделали те же врачи через два месяца, в июле - во Львове и Киеве.

За полгода в Украине сделали 14 пересадок. Все бесплатны для пациентов. Сейчас трансплантации могут проводить 19 украинских больниц, шесть работают с костным мозгом.

- Для проведения операции по пересадке органа необходимо привлечь до сотни специалистов, - объясняет Игорь Иващенко, 35 лет, заместитель министра по вопросам европейской интеграции. - Диагностировать смерть мозга и создать центры трансплант-координации - это главные вызовы, стоящие перед украинской медициной.

В Украине до сих пор нет единого списка больных, нуждающихся в трансплантации.