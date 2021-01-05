Восемь тысяч гривен помощи дают не всем

С 22 декабря Пенсионный фонд начал выплачивать по 8 тыс. грн единовременной помощи предпринимателям и наемным работникам. Часть заявок отклонили.

Право на пособие имеют застрахованные лица, за которых работодатель уплатил единый социальный взнос в третьем квартале, сообщили в Пенсионном фонде. Заявку отклоняют, если ФЛП работает менее трех месяцев. Также, если среднемесячная зарплата работника превышает 30 тыс. грн или человек работает по совместительству.

Еще одна причина отказа - неправильный номер банковского счета. Нужно указывать личный гривневый счет в украинском банке.

- Модель расчета единовременной финансовой помощи создана так, чтобы ФЛП ею воспользоваться почти не могли, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Получить деньги может узкий круг предпринимателей из-за ограниченного количества КВЭД - классификаторов экономической деятельности. Наемные работники для получения помощи должны работать в одной ФЛП весь третий квартал 2020 года. Представьте предпринимателя, у которого несколько точек продаж кофе. Там кадры меняются раз в месяц.

Под эту программу выделили 12 миллиардов гривен. Это мизерная сумма. У нас не настолько богатое государство, чтобы компенсировать предпринимателям потерянный доход. В то же время незащищенные слои населения остались без поддержки. Например, пенсионерам могли бы выплатить 13-ю пенсию, студентам - дополнительную стипендию. Дать по реальному прожиточному минимуму многодетным семьям, людям с инвалидностью, одиноким родителям. Эти деньги вернулись бы к тем же ФЛП. Потому что люди покупали бы у них продукты, одежду.

Помощь на 3,6 млрд грн получили 456 тыс. человек. В общем обратились более 480 тыс., говорит премьер-министр Денис Шмыгаль.