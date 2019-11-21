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пятница, 22 ноября 2019 00:00

Восемь классов закрыли на карантин

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- Эта болезнь регулярно встречается среди детей в школах и детсадах. Быстро распространяется, как ветрянка, - говорит директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, 44 года.

Восемь классов одесской школы №63 закрыли на карантин. Больше трети учеников болеют острыми респираторными заболеваниями и вирусом Коксаки. Он имеет такие же симптомы, как и грипп. Отличие - сыпь на ладонях. При несвоевременном лечении может привести к болезням сердца.

Официально одесские учебные заведения не получили ни одной справки от врачей. О диагнозе знают только со слов родителей.

- В 63-й школе зарегистрированы три случая с предварительным диагнозом "энтеровирусная инфекция". Вспышки вируса нет, - говорит эпидемиолог Одесского областного лабораторного центра МОЗ 53-летняя Елена Пещанская.

Родителей просят не пускать в учебные заведения детей, имеющих признаки вирусных заболеваний.

- Если в школе у ребенка заметят признаки болезни, его поместят в медицинский изолятор. Вызовут родителей и вернут домой, - добавляет Елена Буйневич.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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