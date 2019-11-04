Волонтер подарил военным самолет

Легкий транспортный самолет Ан-2 подарил 10-й морской авиационной бригаде Егор Шишкин. Приобрел у обанкротившейся авиакомпании.

Шишкин - адвокат из Николаева. Владелец торговой фирмы "Петрос-Н".

- Стараюсь помогать армии с 2014 года, - говорит Егор Шишкин. - Передал самолет этой бригаде, потому что она готовит украинские воздушно-десантные войска.

Ан-2 - самый массовый одномоторный биплан. С 1947-го их выпустили более 18 тыс. Используют во всем мире. Цена стартует от 600 тыс. грн.

Самолет отправят на капитальный ремонт на Винницкий авиационный завод. Потом на нем будут перевозить грузы. Также использовать для тренировки летчиков и парашютно-десантной подготовки.

10-я бригада до 2014-го располагалась в городе Саки в Крыму. Во время аннексии полуострова Россией единственная вывела технику. Сейчас базируется на аэродроме "Кульбакино" в Николаеве.