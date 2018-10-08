Волк напал на женщину в ее дворе

Вечером 4 октября в селе Шибалин Бережанского района Тернопольской области волк напал на 59-летнюю Галину Мацепу. Забежал к женщине во двор.

— Было темно. Услышала, как лают собаки. Вышла на улицу. Волк схватил меня зубами за бедро, — рассказывает Галина. — Я начала кричать. Из дома выбежала дочка. Ударила хищника палкой по голове. Он начал скакать в ее сторону.

Женщины забежали в дом и вызвали полицию. Стражи порядка приехали с охотниками. Те отогнали волка.

— Приехали в 23:40. Дом Галины — последний в селе. За ним луг, — говорит фельдшер Лидия Козовская, 40 лет. — У женщины покусано левое бедро. Ехать в больницу отказалась. Но пошла к травматологу. Ей сделали прививку от бешенства.

На следующий день волка убили в соседнем селе Звановка.

— Животное неоднократно нападало на людей. После случая с Галиной волк побежал в Звановку, — говорит сельский председатель Шибалина 48-летний Петр Сеньчик. — Там двое мужчин его заметили и убили. Ветеринары говорят, что это была волчица.